Réforme des retraites : bataille d'amendements en vue à l'Assemblée nationale

En soutien avec le plus long mouvement social français depuis 1968, et pour continuer la lutte pour la défense de nos #retraites jusque dans l’hémicycle, les députés @FiAssemblee ont décidé de pratiquer une #GrèveDuZèle. Ils ont donc déposé plus de 19 000 amendements. pic.twitter.com/EGbjrG274m