LIVEBLOG

Primaires démocrates : suivez en direct la soirée électorale des caucus de l'Iowa

Peinture murale à Des Moines, Iowa. © Jessica Le Masurier, France 24

Texte par : Yona HELAOUA

Aux États-Unis, les habitants de l'Iowa sont les premiers à choisir leur candidat pour l'investiture démocrate. Bernie Sanders et Joe Biden sont les grands favoris, mais les sondages prédisent que Pete Buttigieg et Elizabeth Warren ne sont pas loin derrière. La course promet d'être serrée. Suivez-la en direct sur notre liveblog.