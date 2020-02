Caucus démocrates : Pete Buttigieg créé la surprise en Iowa, suivi de près par Bernie Sanders

D'après des résultats portant sur 62 % des bureaux de vote de l'Iowa, c'est le jeune maire du Midwest Pete Buttigieg qui arrive en tête des caucus démocrates, légèrement devant le sénateur socialiste Bernie Sanders. Joe Biden, lui, doit se contenter de la quatrième place, derrière Elizabeth Warren.

Une surprise pour Pete Buttigieg, un claque pour Joe Biden. Après une interminable attente, le Parti démocrate de l'Iowa a enfin donné, mardi 4 février, un aperçu des résultats des caucus démocrates de lundi. Sur les données de 62 % des bureaux de vote, le jeune modéré Pete Buttigieg arrive en tête avec 26,9 % des délégués, suivi de très près par le socialiste Bernie Sanders avec 25,1 % des délégués.

Viennent ensuite la progressiste Elizabeth Warren avec 18,3 % des délégués et, en quatrième place, l'ex-vice-président centriste Joe Biden avec 15,6 % des délégués. Ce dernier était pourtant donné au coude-à-coude dans cette course avec Bernie Sanders.

"Une campagne qui a démarré il y a un an avec quatre membres et pas d'argent (...) s'est propulsée à la tête de cette course", a aussitôt réagi un Pete Buttigieg ému lors d'un discours depuis le New Hampshire, prochain État à voter mardi prochain. Il avait déjà donné un discours de vainqueur lundi soir, sans attendre la publication des chiffres officiels.

Bernie Sanders en tête du vote populaire

En matière de vote populaire, c'est cependant Bernie Sanders qui est en tête, d'après les chiffres du Parti démocrate de l'Iowa. Sa campagne a publié un communiqué de presse peu après la publication de ces résultats : "Nous souhaitons remercier le peuple de l'Iowa. Nous sommes heureux de voir que d'après les résultats publiés jusqu'ici, il est clair qu'au premier tour comme au second tour, davantage de personnes ont voté pour Bernie que n'importe quel autre candidat."

Les résultats auraient dû être publiés dans la nuit de lundi à mardi. Mais un problème lié à l'application mobile censée compiler les résultats a retardé le processus. Le président du Parti démocrate de l'Iowa, Troy Price, a présenté ses excuses mardi pour ce retard "inacceptable". Pas sûr que ces excuses suffisent à calmer la colère des équipes de campagne des candidats mais aussi des électeurs. D'autant plus que Troy Price a refusé de dire quand les résultats complets seraient livrés.

Tant que toutes les données ne sont pas connues, il sera difficile de livrer une analyse fiable. Il est cependant déjà possible de noter que la quatrième place de Joe Biden, le favori des sondages au niveau national, est une claque pour sa campagne. C'est aussi la confirmation d'un sentiment de pessimisme qui émergeait en observant, ce week-end, les partisans de l'ex-vice-président. La foule qu'il a drainée dimanche, à la veille du vote, était en effet bien moindre que celle de Pete Buttigieg, et surtout beaucoup moins enthousiaste. Même chose lors de leurs discours respectifs après le vote lundi soir.

