Le Soudan, nouvel ami d'Israël en Afrique ?

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a évoqué lundi une possible “normalisation” des relations entre Israël et le Soudan. Ces deux pays, qui entretiennent des liens tumultueux depuis des décennies, ont chacun leurs intérêts dans cet éventuel revirement. Décryptage.

Publicité Lire la suite

Assiste-t-on à un retournement historique des relations entre Israël et le Soudan ? La question a le mérite d'être posé après la déclaration de Benjamin Netanyahu sur Twitter, lundi 3 février, où le Premier ministre évoque une “normalisation” des relations entre les deux pays.

“J'ai rencontré à Entebbe (en Ouganda) le président du Conseil souverain du Soudan... et nous avons convenu d'entamer une coopération qui normalisera les relations entre les deux pays", a-t-il déclaré à l'occasion d'une visite d'un jour en Ouganda. Le gouvernement soudanais s’est, quant à lui, montré peu loquace sur cette entrevue. Il a seulement déclaré à l’AFP, par la voix de son porte-parole, ne “pas (avoir) été averti” à l’avance de cet entretien, sans davantage de précisions.

“Les Soudanais n’ont pas tenu à ce que la rencontre entre Abdel Fattah al-Burhan (le président du Conseil souverain du Soudan, NDLR) et Benjamin Netanyahu soit divulguée, en tout cas que les photos de cette rencontre soient publiées”, explique Alhadji Bouba Nouhou, enseignant-chercheur à l’université Bordeaux-Montaigne, contacté par France 24.

L’auteur du livre “Israël et l'Afrique - Une relation mouvementée” (éd.Karthala, 2003) précise qu’il n’est pas question, pour le moment, de rétablir des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. “C’est une question sensible : dans le contexte actuel où les américains proposent un deal du siècle (le “plan de paix” de Donald Trump pour le Proche-Orient, NDLR) qui a été refusé par la Ligue arabe, s’afficher avec le Premier ministre israélien enverrait une mauvaise image au sein même du monde arabe.”

“Créer une brèche dans la solidarité arabe à l’égard de la cause palestinienne”

Champion de la défense de la cause palestinienne pendant des décennies, la capitale soudanaise Khartoum avait accueilli en 1967 un sommet de la Ligue arabe où avaient été proclamés les “trois non” : “Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d’Israël, pas de négociation avec Israël”.

Plus récemment, le Soudan a aussi été accusé d’abriter, de soutenir logistiquement et d’aider de nombreux mouvements islamistes en lutte armée avec Israël tels que le Hezbollah, le Hamas ou encore le Jihad islamique palestinien.

Israël a, pour sa part, développé depuis une quinzaine d’années une diplomatie active en Afrique. L’État hébreu entretient de forts liens en Afrique de l’Est avec l’Ouganda, le Kenya ou encore plus récemment avec le Rwanda, où il a ouvert une ambassade en avril 2019.

Dans cette logique, les intérêts d’Israël de renouer le dialogue avec le Soudan sont multiples, selon Alhadji Bouba Nouhou : “C’est de créer une brèche dans la solidarité arabe à l’égard de la question palestinienne, avoir des alliés sur lesquels compter au sein même du monde arabe et nouer petit-à-petit des relations, ce qui a d’ailleurs été fait avec le Tchad, un pays voisin du Soudan”.

La rencontre entre entre Abdel Fattah al-Burhan et Benjamin Netanyahu n’a d’ailleurs pas été du goût de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) : "(C’)est un coup de couteau dans le dos du peuple palestinien", a fustigé lundi Saëb Erekat, négociateur en chef et secrétaire général de l'OLP, au moment où selon lui, "l'administration du Président Donald Trump et le Premier ministre israélien tentent de détruire la cause palestinienne".

Législatives en Israël, difficultés économiques au Soudan

Le rapprochement entre Israël et le Soudan peut aussi s’expliquer par le contexte intérieur auxquels font face les deux États. Confronté à des difficultés internes, Benjamin Netanyahu joue la carte des relations internationales alors qu’il doit tenter d’obtenir la majorité aux élections législatives – le troisième scrutin en un an –, le 2 mars prochain, et qu’il est par ailleurs inculpé pour corruption dans trois affaires.

Le Soudan, quant à lui, est à la recherche d’une ouverture depuis plusieurs années. Allié principal de l’Iran jusqu’à début 2016, le pays s’est officiellement rapproché de l’Arabie saoudite en raison d’”un abus flagrant des lois internationales” de la part de Téhéran. Officieusement, une autre explication est avancée par Alhadji Bouba Nouhou : “Le Soudan, sous pression face à ses difficultés économiques, essaie d’avoir une ouverture avec Israël avec le soutien de l’Arabie saoudite, de l’Égypte et des Émirats Arabes Unis (des pays arabes qui entretiennent des relations diplomatiques et commerciales plus ou moins discrètes avec Israël, NDLR)”.

Cette ouverture cache aussi “un rapprochement” du Soudan avec les États-Unis. En 2017, Washington avait levé une partie des sanctions visant le pays tout en le maintenant sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Khartoum voudrait obtenir son retrait de cette liste afin de faire revenir les investisseurs dans le pays.

Renouer des relations avec Israël pourrait être un préalable à un changement de ton de Washington : lundi, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a “remercié” par téléphone le président du Conseil souverain pour son rôle dans cette “normalisation des liens” et l’a invité à Washington pour la première fois en trois décennies.