Ligue 1: Monaco en danger, Marseille dans le Chaudron

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Monaco doit mettre fin à une spirale négative mardi contre Angers, Kylian Mbappé voudra soigner ses états d'âme avec le Paris SG à Nantes, quand Marseille se rendra à Saint-Etienne mercredi en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

. Le chiffre : Monaco, la (mauvaise) passe de 3

Très mal parti en Championnat, Monaco est en train de retomber dans ses travers après un automne plutôt florissant. En 2020, la récolte de points a été maigre, avec seulement deux victoires glanées en sept matches disputés, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les Monégasques restent même sur trois revers d'affilée avant de recevoir Angers mardi (19h00).

Posséder dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, Wissam Ben Yedder (15 buts), ne suffit pas au bonheur de l'ASM, trop souvent punie par les largesses de sa défense. Celle-ci a encaissé dix buts en trois rencontres de L1, face au PSG (4-1), contre Strasbourg et Nîmes (3-1 à chaque fois).

A domicile, les Monégasques devront maîtriser leurs nerfs, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire samedi à Nîmes: Tiémoué Bakayoko a été exclu pour une faute grossière, puis Gelson Martins également dans la foulée pour avoir bousculé l'arbitre Mikaël Lesage, un geste d'humeur qui devrait lui coûter cher.

Pour Angers, qui devance Monaco d'un point au classement, il devient urgent également de renouer en Ligue 1 avec une victoire qui lui échappe depuis le 21 décembre. Le podium, où trône Paris, Marseille et Rennes, est à dix points.

. Le joueur : Mbappé, buteur et/ou boudeur?

Le PSG surfe en tête du championnat de France avec douze longueurs d'avance sur son dauphin, Marseille, après sa démonstration samedi au Parc contre Montpellier (5-0). Mais Thomas Tuchel avait quand même la tête des mauvais jours après ce festival offensif, gâché par la bouderie de Kylian Mbappé. Le champion du monde de 21 ans, auteur du quatrième but, n'a pas apprécié d'être remplacé en fin de match et l'a fait savoir ostensiblement lors d'un échange tendu avec son entraîneur en bord de terrain.

"Ce ne sont pas des bonnes images", a pesté le technicien allemand en conférence de presse, laissant entendre que des sanctions pourraient être prises à l'encontre du jeune attaquant. Mbappé et ses coéquipiers "montrent chaque jour un état d'esprit professionnel" et ce type de comportement "donne toujours l'impression que ce n'est pas comme ça", a taclé Tuchel, pas emballé non plus par la fête d'anniversaire donnée dimanche soir par le Brésilien Neymar.

Ces deux incidents vont-ils enrayer la belle mécanique parisienne, intouchable depuis début novembre et une sortie de piste à Dijon? Nantes voudra en profiter mardi (21h05) à la Beaujoire, quatre jours après la cruelle fin de match à Rennes (défaite 3-2). Les Canaris sont actuellement neuvièmes, mais à égalité de points avec Nice (8e), Reims (7e) et Lyon (6e).

. Le choc : l'OM chez les Verts

Marseille enchaîne les classiques du foot français. Après le déplacement dimanche à Bordeaux (0-0), l'OM se rend mercredi (21h00) chez un autre rival historique, Saint-Etienne. Les Phocéens, invaincus depuis quatorze matches, restent cependant sur deux matches nuls en championnat. "On perd du terrain sur Rennes mais on a pris un point sur d'autres adversaires. On continue notre chemin, notre série d'invincibilité, il y a des choses positives quand même pour nous", a relativisé l'entraîneur André Villas-Boas, toujours privé du grand blessé Florian Thauvin.

Dans son rétroviseur, Marseille voit en effet Rennes se rapprocher, avec désormais seulement trois points de retard. Battu à Metz ce week-end, Saint-Etienne est de son côté scotché à une 15e place bien éloignée de ses ambitions. Le peuple vert saura-t-il lui redonner des ailes? Les hommes de Claude Puel pourront compter sur le soutien indéfectible de leur public. Pas sûr néanmoins que cela suffise à dompter les partenaires de Dimitri Payet, ancien Stéphanois désormais tête de gondole de l'OM.

© 2020 AFP