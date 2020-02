Football : le président de la Fédération ivoirienne vers la sortie, Drogba en pole position

Augustin Sidy Diallo, l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football, ne briguera pas un troisième mandat. Une annonce qui ouvre la voie à Didier Drogba pour sa succession, même s'il devra se défaire d'autres postulants, notamment le vice-président actuel, Sory Diabaté.

Didier Drogba va-t-il prendre en mains la destinée du football ivoirien ? Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Augustin Sidy Diallo, a annoncé, mardi 4 février à Abidjan, qu'il ne briguerait pas un mandat supplémentaire, laissant la porte grandement ouverte à l'ancien attaquant international, qui, selon plusieurs sources, a fait acte de candidature pour le poste.



"Je ne briguerai pas un troisième mandat comme m'y autorisent les textes", a affirmé à l'AFP Sidy Diallo, en poste depuis 2011. Le deuxième mandat de l'actuel président prend fin le 19 février, mais le scrutin peut se tenir entre le 20 février 2020 et le 30 juin 2021, selon les textes de la fédération.



Drogba, candidat de longue date



Didier Drogba, l'ex-capitaine de la sélection ivoirienne âgé de 41 ans, a été le premier à montrer son intérêt pour le poste courant 2019. Mais l'ancien attaquant vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, retraité depuis fin 2018, ne sera pas le seul postulant.



Sory Diabaté, le premier vice-président de la FIF, considéré comme le poulain du président sortant et du comité exécutif, envisage lui aussi de se présenter.



