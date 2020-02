La journée du XV de France: Cros et Vakatawa menagés, la conquête en question

Publicité Lire la suite

Marcoussis (France) (AFP)

Le XV de France a pris ses aises à Marcoussis avec un entraînement à haute intensité, mercredi, axé sur la conquête. Mais sans François Cros ni Virimi Vakatawa, ménagés.

Fabien Galthié l'a déploré dès lundi: malgré la victoire contre l'Angleterre (24-17) en ouverture des Six nations, les Bleus ont souffert en conquête. Résultat, la journée de mercredi a été consacrée aux touches et aux mêlées avec un entraînement "ball in play", cher au staff des Bleus.

Pendant un peu plus d'un heure, les Français ont travaillé touches et mêlées. Objectif annoncé par l'encadrement: 4.000 mètres parcourus par joueur en près de 40 minutes d'activité totale. "Une session solide", promise par le manager général Raphaël Ibanez.

Seuls absents, François Cros et Virimi Vakatawa. Pour le centre du Racing, c'était prévu: la FFR avait envoyé un communiqué dans l'après-midi, indiquant que Vakatawa ne participerait pas à la séance d'entraînement de l'après-midi, "suite à une douleur au triceps".

Le troisième-ligne toulousain Cros, en revanche, a couru dans la matinée après avoir subi un choc lors du match contre les Anglais. C'est Cameron Woki, de Bordeaux-Bègles, qui a pris sa place sous la chasuble des 'probables' titulaires, aux côtés du centre du MHR Arthur Vincent, suppléant annoncé de Vakatawa dans le XV de départ.

Petite alerte pour l'arrière du Stade Français Kylan Hamdaoui, qui a quitté la séance avant ses coéquipiers, dans une voiturette et avec une poche de glace sur une cheville, au sortir d'une phase avec Teddy Thomas.

Les joueurs ont quartier libre dans la soirée, l'occasion pour Boris Palu d'aller fêter son 24e anniversaire en famille, le géant du Racing 92 étant né le 4 février.

Le XV de France est rassemblé à Marcoussis pour préparer le match contre l'Italie dimanche. La composition de l'équipe qui débutera la rencontre sera dévoilée vendredi.

© 2020 AFP