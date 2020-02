Patinage: une "honteuse connerie", mais pas de sanction sportive pour Ciprès, annonce Gailhaguet

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le patineur , accusé d'avoir envoyé des photos obscènes à une patineuse adolescente fin 2017, a commis "une honteuse connerie" mais n'est visé par aucune sanction sportive, a indiqué le président de la Fédération française des sports de glace (FFSG) Didier Gailhaguet au cours de sa conférence de presse mercredi.

Jusque-là, la FFSG et son président avaient été particulièrement discrets sur le sujet. Et même complètement silencieux depuis un communiqué arrivé plusieurs jours après que l'affaire avait été révélée par le quotidien américain USA Today début décembre dernier, et dans lequel la fédération estimait qu'il n'y avait pas "en l'état des informations disponibles, de motif pour ne pas (lui) accorder sa confiance".

"Morgan a incontestablement commis une erreur majeure, inadmissible. Une honteuse connerie", a cette fois considéré Gailhaguet mercredi, avant d'énumérer une série de mesures imposées au patineur français.

"Je l'ai d'abord obligé à venir s'exprimer devant le conseil fédéral pour expliquer ces faits et s'en excuser", a-t-il commencé. Sa décision de démissionner de son poste de membre du conseil "sera validée samedi".

"Il est aujourd'hui en traitement curatif auprès d'une psychologue. Et nous prévoyons un temps préventif dans un commissariat de police spécialisé pour mineurs afin qu'il puisse y constater la réalité de certains désastres", a-t-il poursuivi.

Avant même que l'affaire n'éclate, Ciprès (28 ans) avait décidé, avec sa partenaire Vanessa James, de souffler cet hiver pour prolonger leur carrière jusqu'en 2022. Le couple champion d'Europe 2019 et médaillé de bronze mondial en 2018 n'a participé à aucune compétition de la saison. Mais il a toutefois patiné lors d'un gala organisé avec le soutien de la FFSG fin décembre à Vaujany.

"Il n'est pas sanctionné" sportivement, a répondu Gailhaguet à la question de savoir si Ciprès pouvait représenter l'équipe de France dans sa situation.

"Déjà, c'est sanctionnable aux USA, deuxièmement, pour ça il faut qu'il y ait des gens qui déposent plainte, troisièmement, on met en place tout un arsenal de choses pour essayer que ce garçon se remette dans le droit chemin", a-t-il justifié.

Selon USA Today, Ciprès, et ses entraîneurs basés en Floride John Zimmerman et Silvia Fontana, sont visés par une enquête de l'organisation américaine Safe Sport, dédiée à la lutte contre les violences dans le sport. Lui pour avoir envoyé deux photos obscènes à une jeune patineuse de treize ans. Eux pour avoir fait pression sur l'adolescente pour qu'elle garde le silence.

Ciprès n'a pas pris la parole depuis la publication de l'affaire.

