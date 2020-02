Procès en destitution : le Sénat américain acquitte Donald Trump

Le Sénat américain a prononcé mercredi l'acquittement de Donald Trump au terme de son procès en destitution. Les parlementaires ont voté "non coupable" concernant les deux chefs d'accusation retenus contre le président des États-Unis.

Le Sénat américain a acquitté Donald Trump, mercredi 5 février. Sans surprise, les parlementaires ont jugé le président des États-Unis non coupable concernant deux chefs d'accusation : abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.

La Chambre haute a jugé le président non coupable d'abus de pouvoir par 52 voix contre 48, reflet quasi fidèle du rapport de forces entre la majorité républicaine et la minorité démocrate, Mitt Romney étant le seul républicain à se ranger du côté des démocrates. Elle a ensuite jugé le président non coupable d'entrave aux travaux du Congrès par 53 voix contre 47.

Donald Trump était le troisième président des États-Unis à faire l'objet d'un procès en destitution après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, tous deux ayant eux aussi été acquittés.



Ce vote met fin à une procédure initiée cet automne par les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, et concrétisée par la mise en accusation formelle du président américain le 18 décembre dernier en séance plénière.



Il était accusé d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodimir Zelenski et conditionné le déblocage d'une aide militaire à l'ouverture par les autorités ukrainiennes d'enquêtes contre Joe Biden, son possible adversaire démocrate à l'élection présidentielle de novembre prochain.

Avec Reuters