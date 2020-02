Acquitté, Donald Trump tire à boulets rouges sur le Parti démocrate

Le président américain Donald Trump brandit un exemplaire du Washington Post dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, DC, le 6 février 2020. © Nicholas Kamm, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Le président américain s'est exprimé, jeudi, après son acquittement, la veille, par le Sénat pour abus de pouvoir et entrave à l'action du Congrès. Donald Trump a dénoncé la "méchanceté" de ses adversaires démocrates et a déploré une situation "difficile et injuste" à vivre.