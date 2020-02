Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo réclame à La Haye sa remise totale en liberté

L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a déposé une requête devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale à La Haye. Assigné à résidence depuis son acquittement en janvier 2019, il réclame une liberté sans condition.

Publicité Lire la suite

Des audiences dans l’affaire Gbagbo-Blé Goudé débutent à la Cour pénale internationale de La Haye, jeudi 6 février. L’ancien président ivoirien réclame la levée des conditions assorties à sa libération, dont l’interdiction de quitter Bruxelles, où il réside depuis son acquittement le 15 janvier 2019.

"Les avocats de Laurent Gbagbo estiment que la décision du tribunal est arbitraire", explique la correspondante de France 24 à La Haye, Stéphanie Maupas. Selon eux, Laurent Gbagbo "ne peut pas quitter la capitale belge sans autorisation. [...] Il ne peut donc pas jouir de ses droits civiques et politiques ni participer à la vie politique de son pays."

Opposition de la Côte d'Ivoire

Les avocats de la Côte d’Ivoire, présents à la CPI jeudi matin, s’y opposent car "une libération inconditionnelle et un retour de l'ancien Chef d'État dans son pays pourrait entraîner des troubles à quelques mois de l'élection présidentielle".

Acquitté depuis plus d'un an des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ex-président ne peut pas regagner son pays, la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel déposé par la procureure Fatou Bensouda.

"Cet appel ne sera pas tranché avant de nombreux mois, et certainement pas avant la présidentielle ivoirienne en octobre prochain", rappelle Stéphanie Maupas.