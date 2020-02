Des hommages à Kirk Douglas sur plusieurs chaînes

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Plusieurs chaînes ont modifié leurs programmes et diffuseront des films qui ont marqué la carrière de Kirk Douglas, en hommage au célèbre acteur hollywoodien, décédé mercredi à l'âge de 103 ans.

- Paris Première diffusera jeudi soir "Les sentiers de la gloire", film culte de Stanley Kubrick, à 20H50, qui sera suivi du documentaire "Hollywood Stories : Kirk Douglas" à 22H30.

- TCM Cinéma a programmé une soirée spéciale avec certains des plus beaux rôles de Kirk Doublas : "Spartacus", à 20H50, puis "Les Vikings" à 23h50, et "La griffe du passé" à 01H45. Cinq films seront en outre disponibles à la demande à partir de vendredi ("Quinze jours ailleurs", "Spartacus", "Les Vikings", "La Captive aux yeux clairs" et "Le dernier train de Gun Hill").

- Arte proposera dimanche soir à 20H55 un des plus grands classiques du western, "Règlement de compte à O.K. Corral", de John Sturges.

- France 5 diffusera pour sa part le film fantastique "Nimitz, retour vers l'enfer", lundi à 20H50.

- Les abonnés de Canal+ pourront aussi revoir sur la plateforme Mycanal plusieurs films comme le western "La vallée des géants", le peplum "Ulysse" et le film de guerre "Les héros de Télémark".

- OCS a annoncé une soirée spéciale jeudi sur sa chaîne OCS Géants, qui diffusera les films "Le Gouffre aux chimères" à 20H40 et "Le Champion" à 22H30, suivis du documentaire "Kirk Douglas, l'indompté" et d'un troisième film, "Les doigts croisés".

© 2020 AFP