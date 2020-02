Le Belge Olivier Theyskens nommé directeur artistique d'Azzaro

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le créateur belge Olivier Theyskens a été nommé directeur artistique d'Azzaro pour insuffler de "l'énergie contemporaine" dans la griffe du luxe parisienne connue par son style sensuel festif et audacieux, a annoncé jeudi la maison.

Le styliste de 43 ans à l'esthétique alliant le romantisme avec des touches rock et gothique et dont les créations ont été portées par Madonna, Nicole Kidman ou Cate Blanchett, sera en charge des collections couture ainsi que de ses lignes de prêt-à-porter et accessoires femme et homme, précise Azzaro dans un communiqué.

Il prend les rênes de la maison fondée en 1967 par Loris Azzaro après avoir été directeur artistiques des maisons françaises Rochas, Nina Ricci et américaine Theory et de sa propre marque pour laquelle il continuera de créer.

"Je suis impatient, heureux et honoré de pouvoir apporter ma vision à cette maison mythique et iconoclaste pour qui la liberté et l’hédonisme restent des valeurs fondatrices", a déclaré Olivier Theyskens.

"Je souhaite inscrire mes collections dans cet univers atypique tout en insufflant ma propre sensibilité", a ajouté le styliste dont la première collection haute couture pour Azzaro sera présentée juillet 2020 à Paris.

La maison compte sur Olivier Theyskens pour revisiter l'héritage "dans l'énergie contemporaine", a souligné le CEO d'Azzaro, Gabriel de Linage, "Sa prédilection pour une sensualité affirmée et les contrastes fluides de matières et de coupes font naturellement écho au style de Loris Azzaro et à ses muses emblématiques" parmi lesquelles Sophia Lauren ou Jane Birkin.

Encore étudiant à l’École nationale supérieure des Arts Visuels de la Cambre, Olivier Theyskens a lancé sa propre marque de prêt-à-porter, rapidement révélée au grand public en 1998 grâce à Madonna qui après avoir vu sa première collection, a porté l'une de ses créations lors des Oscars.

En 2006, Olivier Theyskens a reçu le prestigieux prix américain CFDA (Council of Fashion Designers of America) International Award succédant à Albert Elbaz et précédant Dries Van Noten ou encore Marc Jacobs.

