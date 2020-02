Les mesures de restrictions contre le coronavirus s'étendent dans le monde

Un Australien évacué de Wuhan, le 6 février 2020. © Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Le nouveau bilan du coronavirus de Wuhan, daté de jeudi, est de 563 morts. De plus en plus de villes de l'est de la Chine imposent des restrictions de déplacement tandis que l'OMS a lancé un appel de fonds.