Municipales: Anne Hidalgo présente son programme axé sur l'écologie

Paris (AFP)

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, candidate à un nouveau mandat pour les municipales de mars, a présenté jeudi lors d'une conférence de presse l'ensemble de son programme, axé sur l'écologie et l'environnement, thème majeur de la campagne.

"Le socle de ce projet c'est l’écologie", a déclaré l'édile lors d'une conférence de presse, listant les mesures dont la plupart avaient déjà été dévoilées. Elle a rappelé son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. selon un récent bilan carbone, "nous avons réduit de 25% les émissions locales parisiennes en 2018 par rapport à 2014", a-t-elle dit.

"Notre empreinte carbone globale baisse plus vite que prévu: nous visions une baisse de 20% en 2020, nous nous acheminons vers une baisse de 23%", a-t-elle ajouté.

"Aujourd’hui, les berges de la Seine sont un grand Parc rendu aux habitants, sept grandes places sont rénovées, 1.000 kilomètres de pistes cyclables permettent de se déplacer beaucoup plus facilement à vélo", a-t-elle vanté.

Elle prévoit de "réaménager" d'autres "places emblématiques parisiennes (Concorde, Etoile, Stalingrad, Colonel-Fabien, Denfert-Rochereau, Trocadéro, Châtelet, Félix-Éboué) et les Champs-Élysées", en "redonnant toute la place aux piétons".

Après les couacs du "Vélib", elle a rappelé son plan vélo, déjà annoncé, avec "des rues 100% cyclables et sécurisées", et la transformation de la moitié des places de stationnement de la capitale en pistes cyclables ou en espaces verts.

Outre la plantation de 170.000 arbres en six ans, la création de "forêts urbaines et quatre nouveaux grands parcs", et la piétonisation du centre de Paris et des quartiers dans tout Paris", elle rappelé sa promesse de pouvoir se baigner dans la Seine "d’ici 2024".

Mme Hidalgo entend aussi interdire "les cars de tourisme en 2024".

En matière de propreté, thème de préoccupation principale des Parisiens, elle promet d'investir "un milliard d’euros par an pour la propreté et l’embellissement" des rues, places et jardins.

"Je le redis: il n’y aura aucune augmentation d’impôt", a affirmé Mme Hidalgo, qui souhaite créer une société immobilière mixte qui investira 20 milliards en 6 ans pour "permettre aux classes moyennes d’accéder à des logements dont le prix de la location sera au moins 20% inférieur au prix du marché", "continuer à lutter contre la prédation des plateformes de location touristique", "maintenir l’encadrement des loyers et atteindre 25% de logements sociaux à Paris.

