Une voiture fonce dans la foule à Jérusalem, la police israélienne évoque une "attaque terroriste"

Quatorze personnes ont été blessées, dont une grièvement, après qu'une voiture a foncé dans la foule en plein cœur de Jérusalem, dans la nuit de mercredi à jeudi. La majorité des blessés sont des soldats israéliens. La police a ouvert une enquête pour "attaque terroriste".

Une voiture a percuté et blessé 12 soldats israéliens et deux autres personnes, jeudi matin, en plein centre de Jérusalem, ont indiqué l'armée israélienne et des représentants des services de secours, un incident que la police a décrit comme une "attaque terroriste".

Selon les services ambulanciers, un blessé a été hospitalisé dans un état grave et un autre avec des blessures légères. Tous deux sont âgés de 20 ans, ont-ils précisé.



Le chauffeur du véhicule a fui le lieu de l'incident, dans l'Est de Jérusalem, près des quartiers arabes de la ville, a précisé la police. La rue David Remez abrite notamment un théâtre, des restaurants et des bars prisés par les noctambules.



Une porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que les soldats parcouraient la ville en amont de leur cérémonie de serment. Une enquête a été ouverte et l'incident est considéré comme une "attaque terroriste", a déclaré un porte-parole de la police.

Frappes israéliennes à Gaza



Cet incident intervient alors que le plan de paix pour le Proche-Orient dévoilé la semaine dernière à Washington par le président américain Donald Trump a ravivé la colère des Palestiniens, qui ont notamment dénoncé la partialité des États-Unis.



Le projet prévoit notamment de faire de Jérusalem la capitale "indivisible" d'Israël. Selon ce plan, l'État hébreu pourrait aussi annexer les colonies juives en Cisjordanie occupée, en particulier dans la vallée du Jourdain. Le projet prévoit également la création d'un État palestinien démilitarisé sur ce qu'il reste de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza.



Par ailleurs, tôt jeudi matin, avant l'aube, l'armée israélienne a d'ailleurs ciblé des positions du mouvement islamiste palestinien Hamas après des lancements de ballons incendiaires depuis Gaza vers Israël.



"Des jets de combats et des avions ont visé le Hamas à travers la bande de Gaza. Au cours de ces frappes, des infrastructures souterraines utilisées par le Hamas ont été ciblées", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Les frappes de l'armée israélienne ont endommagé des habitations au nord du camp de réfugiés "al-Shati", aussi appelé "Beach Camp", et touché des installations près de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, ont indiqué à l'AFP des témoins et des sources sécuritaires palestiniennes.



Ces sources n'ont fait jeudi matin état d'aucun blessé dans ces nouvelles frappes, qui interviennent aussi après une série de tirs de roquettes et de mortier depuis la bande de Gaza.



Avec AFP et Reuters