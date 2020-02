Espagne: Robin Le Normand, tonnerre de Brest au Pays basque

Publicité Lire la suite

Saint-Sébastien (Espagne) (AFP)

Un Breton chez les Basques: recalé par Brest, le défenseur Robin Le Normand s'est imposé à la Real Sociedad, candidate aux places européennes opposée à l'Athletic Bilbao dans le derby basque dimanche, et marche dans les pas d'un autre Français devenu star, Antoine Griezmann.

Malgré un début de carrière plutôt baroque, Robin Le Normand (23 ans) est en train de devenir un des piliers du club basque: il a offert 90 minutes solides lors de la victoire face au Real Madrid en quarts de finale de Coupe du roi, jeudi, pour décrocher la qualification (4-3) et mettre fin à la série de 21 matches sans défaite des Madrilènes.

"Cette année, il y a eu une étape de passée pour moi" à la Real Sociedad, a résumé Robin Le Normand dans un entretien à l'AFP. "Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à grandir avec eux (...). On verra jusqu'où je peux aller, je ne me pose pas de limites", dit l'athlétique défenseur central, qui enchaîne les bonnes performances (21 matches, 15 titularisations cette saison).

Comme pour Griezmann, le club de Saint-Sébastien a constitué un tremplin idéal pour le jeune Breton originaire de Bréhant, dans les Côtes-d'Armor.

- "Un rêve qui s'écroulait" -

Le début de son histoire est banale: celle d'un garçon passionné de foot, comme tant d'autres, remarqué pour son corps d'athlète plus que pour ses qualités balle aux pieds. A 15 ans, le Stade Brestois le prend à l'essai.

"Ils m'ont proposé de venir avec eux au tournoi de Plougonvelin (réputé trophée international U15-U17). On gagne le tournoi, et je finis meilleur joueur", résume Le Normand (1,87 m et 81 kg).

Mais cinq ans plus tard, avec un seul match joué avec l'équipe première (le 15 avril 2016 contre Sochaux en Ligue 2), la formation bretonne décide de ne pas le conserver.

"Sur le moment, j'étais encore adolescent (19 ans), ça avait été très dur à accepter. Moi, je me voyais passer pro là-bas, donc c'était un peu mon rêve qui s'écroulait, j'étais au fond du seau", se souvient le défenseur central le plus utilisé cette saison par l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil.

- Un destin à la Griezmann ? -

Aucun regret, car comme ce fut le cas pour Griezmann, le recruteur basque Eric Olhats, devenu le mentor du jeune Breton, décide de lui tendre la main. "Ma réussite, je la dois à deux gros facteurs: ma famille, et Eric Olhats", assure aujourd'hui le joueur.

S'il préfère éviter la comparaison avec l'attaquant mâconnais du Barça, les similitudes sont frappantes. Griezmann était trop menu pour le foot, lui trop costaud. Ils n'ont pas été conservés tous les deux, repérés par Eric Olhats, et envoyés s'aguerrir au Pays Basque, à Saint-Sébastien.

Le Normand suivra-t-il les traces de "Grizou", champion du monde 2018 en Russie avec l'équipe de France ? "J'espère... Mais j'en suis encore loin", tempère "RLN".

"Il ne faut pas s'emballer. L'équipe de France, bien sûr, j'en rêve, comme tout joueur français. Mais, j'ai encore du travail", relativise le Breton.

- L'homme des derbys -

En attendant, Le Normand a déjà laissé sa trace au Pays Basque: il a marqué son premier but chez les professionnels lors du derby contre Eibar, le 30 novembre dernier, de la tête. Et entend bien se montrer aussi décisif lors de l'"Euskal derbia" ("le derby basque"), contre l'Athletic Bilbao dimanche (14h00).

Malgré une adaptation "compliquée" ("l'étape la plus dure de ma carrière pour l'instant", dixit Le Normand) à cause de la langue et du style de jeu, le Breton a bien assimilé la philosophie locale: "Ici, on joue pour gagner. C'est la grosse différence avec la France, où on joue pour ne pas perdre."

Après quatre années passées à Saint-Sébastien, Robin Le Normand fait maintenant partie des éléments-clés de la réussite des "txuri-urdin" ("bleu et blanc").

"Peu importe le score du match, on se bat toujours les uns pour les autres et on garde notre idée de jouer au sol, de produire du jeu. Et quand tous les joueurs sont convaincus de ce qu'ils font, ça donne ça", résume l'ex-Brestois. Un collectif huilé et un excellent début de saison: qualifiée pour les demi-finale de Coupe du Roi, la Real Sociedad est 8e de Liga, à cinq points seulement du podium...

