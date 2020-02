L'actu en dessin : quand Nancy Pelosi déchire la copie du discours de Donald Trump

© Dario, Cartooning for Peace

Aux États-Unis, la chef démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a manifesté de façon spectaculaire, mardi, son désaccord avec Donald Trump en déchirant ce qui semblait être une copie de son discours sur l'état de l'Union, prononcé devant le Congrès. Le dessinateur de presse mexicain Dario revient sur cette actualité.

Mardi 4 février, lors du traditionnel discours annuel sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump devant le Congrès, réuni à la Chambre des représentants, le président américain a ostensiblement évité de serrer la main que lui tendait Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre.

Une fois l'allocution finie, cette dernière, qui était, suivant la tradition, debout derrière lui à côté du vice-président Mike Pence, a déchiré dans un geste spectaculaire sa copie du discours présidentiel.

Le dessinateur de presse mexicain Dario Castillejos revient sur cette actualité. Né en 1974, il dessine pour le journal El Imparcial de Oaxaca, pour l’hebdomadaire El Chamuco et pour les magazines Courrier international et Foreign Affairs Latinoamerica. Dario collabore également avec les agences CagleCartoons.com, CartonClub, et Cartoon Movement. Actuellement, il est le président de Cartonclub, le club de la caricature latino-américaine.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.