Retraites: Belloubet demande aux avocats de suspendre leur grève

La ministre de la Justice Nicole Belloubet a dit samedi "regretter" la poursuite de la mobilisation des avocats contre la réforme des retraites décidée la veille et leur a demandé de suspendre ce mouvement en insistant sur le dialogue.

Vendredi soir, le Conseil national des barreaux (CNB), qui représente les 70.000 avocats français, a voté en assemblée générale et à l'unanimité la poursuite de la mobilisation engagée le 6 janvier, malgré les propositions du gouvernement.

Dans un communiqué, la garde des Sceaux a dit souhaiter "maintenant une suspension du mouvement de grève des avocats dans les juridictions".

Selon elle, "la poursuite de ce mouvement contribue à dégrader le fonctionnement du service public de la justice au détriment des justiciables et à tendre les relations entre les avocats, d'une part, et les magistrats et les greffiers, d'autre part (...)".

Nicole Belloubet en appelle "à la responsabilité de chaque avocat au sein de son barreau (...)".

Elle a rappelé les "trois engagements du gouvernement": "pas de baisse des pensions"; "pas de doublement des cotisations, ni même d'augmentation brutale" tout en soulignant que "le gouvernement a indiqué qu’il était prêt à retenir d’autres scénarii lissant davantage encore cette hausse"; et enfin le "maintien de la caisse de retraite des avocats (retraite et prévoyance, NDLR) qui restera l’interlocuteur unique de la profession".

Les avocats ont exigé vendredi que le gouvernement "mette à disposition un simulateur fiable leur permettant de vérifier l'exactitude des projections". Ils se sont dit également prêts à "répondre à l’invitation du gouvernement d’examiner d'éventuels aménagements sur les scénarii d’intégration dans le système universel".

Nicole Belloubet a indiqué samedi que "le gouvernement prend acte du fait que le Conseil national des barreaux accepte de discuter" de ces aménagements et "des conditions d'exercice de la profession, notamment pour accompagner l'entrée des jeunes dans la profession et ceux qui assurent la défense des justiciables les moins aisés".

Les avocats, qui cotisent pour leur retraite à une caisse autonome, sont vent debout contre le projet de réforme qui prévoit, selon le CNB, de doubler les cotisations retraite (de 14 à 28%) pour les avocats gagnant moins de 40.000 euros par an, et les pensions, actuellement au minimum de 1.400 euros net, passeraient à 1.000 euros.

Depuis le 6 janvier, les avocats ont demandé des renvois d'audience, fait des grèves du zèle en plaidant des heures ou encore multiplié les demandes de mise en liberté.

