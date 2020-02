Ski alpin: les Italiennes attendues à Garmisch en l'absence de Shiffrin

Publicité Lire la suite

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) (AFP)

En l'absence de Mikaela Shiffrin, qui a perdu son père en début de semaine, les skieuses italiennes sont attendues pour les courses de vitesse de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) samedi et dimanche, elles qui trustent les podiums depuis le début de la saison.

Mikaela Shiffrin caracole en tête de la Coupe du monde de ski alpin -270 points d'avance sur sa première concurrente, l'Italienne Federica Brignone- mais va enchaîner un deuxième week-end consécutif sans compétition.

Après avoir renoncé aux épreuves de Sotchi la semaine dernière pour privilégier l'entraînement, l'Américaine de 24 ans a appris en début de semaine le décès soudain de son père, et a très logiquement fait l'impasse sur le déplacement en Bavière cette semaine, pour rester dans son Colorado natal.

La date de son retour à la compétition n'est pas encore connue, alors que l'étape de Kranjska Gora (Slovénie) la semaine prochaine proposera un slalom géant et un slalom, ses deux disciplines de prédilection.

En Russie sur la piste des JO-2014, Federica Brignone a remporté la semaine dernière l'unique course disputée, un super-G, s'affirmant de plus en plus comme polyvalente, alors qu'elle a confirmé ses progrès en descente (deux podiums sur les deux dernières courses).

Avec un profil géantiste à l'origine, Brignone dispose désormais de trois disciplines fortes -descente, super-G et slalom géant- en plus des rares combinés alpins, pour tenter de titiller Shiffrin et relancer un semblant de suspense dans la course au gros globe de cristal.

Au-delà de Brignone, c'est l'ensemble du groupe italien de vitesse qui a prouvé ces dernières semaines une extrême densité, ne ratant le podium que lors de la première course de la saison à Lake Louise (Canada).

Les Transalpines ont même réalisé un rare triplé à Bansko (Bulgarie) il y a deux semaines en descente, avec la victoire d'Elena Curtoni devant Marta Bassino et Brignone.

A domicile, Viktoria Rebensburg souhaitera imiter son compatriote Thomas Dressen, vainqueur ici-même la semaine dernière. Elle aura également à coeur de faire taire les critiques émises par Wolfgang Maier, le directeur sportif du secteur alpin à la Fédération allemande de ski, qui lui a demandé plus d'engagement, notamment lors des entraînements en slalom géant.

Les skieuses n'ont pu s'essayer qu'une seule fois, vendredi, sur une piste protégée par les organisateurs, en raison des températures douces attendues en journée samedi et dimanche.

C'est la Suissesse Corinne Suter qui a réalisé le meilleur temps de l'entraînement, devant Rebensburg et Brignone.

PROGRAMME

Samedi: descente à 11h30 (10h30 GMT)

Dimanche: super-G à 11h15 (10h15 GMT)

© 2020 AFP