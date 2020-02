Ski alpin: Noël impérial, Pinturault rate l'occasion à Chamonix

Publicité Lire la suite

Chamonix (France) (AFP)

Et de 3! Seul favori à tenir son rang, Clément Noël a remporté le slalom de Chamonix samedi, sa 3e victoire de la saison, alors qu'Alexis Pinturault a manqué l'occasion de reprendre la tête du classement général.

Sorti en 2e manche pour la 3e fois en un mois en slalom (après Wengen et Kitzbühel), Pinturault n'a pas profité du faux pas dans la première de son grand rival Henrik Kristoffersen, d'habitude très régulier, et reste donc à 55 points du Norvégien dans la course au gros globe de cristal.

Un hurlement à la face de la caméra, les bras levés: le placide Clément Noël a démontré comme rarement sa joie dans l'aire d'arrivée baignée de soleil de Chamonix.

Gagner? Il en a l'habitude, c'est déjà la 3e fois cette saison après Zagreb et Wengen, la 6e fois en deux ans alors qu'il s'est révélé la saison dernière comme l'un des tous meilleurs slalomeurs du monde.

Mais c'est la première fois que Clément Noël (22 ans) l'emporte en France, devant un public bouillant pour lui, après notamment la frustration de Val d'Isère en décembre (sorti).

Surtout, le Vosgien se replace à seulement deux points de Kristoffersen au classement du globe de slalom, alors qu'il en reste trois à disputer.

Après une première manche solide (2e à 24 centièmes de la tête), Clément Noël a réussi de justesse à devancer deux immenses surprises. L'Autrichien Adrian Pertl (3e à 31 centièmes) et le Norvégien Timon Haugan (2e à 21 centièmes) montent pour la première fois de leur carrière sur un podium de Coupe du monde à 23 ans.

Pour Pertl c'est carrément un conte de fée puisqu'il portait encore le dossard 73 (les meilleurs ont les plus petits dossards) à Kitzbühel il y a deux semaines (il avait terminé 8e à la surprise générale déjà).

Le Suisse Daniel Yule, trois fois vainqueur cette saison aussi, a validé la victoire de Noël en se ratant sur la seconde manche, comme la plupart des favoris.

C'est notamment le cas d'Alexis Pinturault, 4e de la première manche, et en tête à mi-parcours lorsqu'il a manqué une porte.

- Statu quo au général -

L'étriquée vallée de l'Arve est dominée par quelques géants des Alpes, notamment l'Aiguille du midi et le Mont Blanc. Devenir une montagne, c'est le rêve d'Alexis Pinturault, en lice pour remporter le gros globe en fin de saison. Seuls trois Français ont réussi cet exploit: la légende Jean-Claude Killy, pour les deux premières éditions (1967 et 1968), Michèle Jacot en 1970 et Luc Alphand, le dernier en date, en 1997.

Samedi, Alexis Pinturault a manqué une occasion en or alors qu'il restait sur une victoire probante en géant à Garmisch (Allemagne), après un mois de janvier raté.

Kristoffersen, lui, restait philosophe après son erreur inhabituelle dans la première manche.

"Ce sont des choses qui arrivent en slalom, il faut skier sur un fil et parfois tu enfourches. Ca ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie en Coupe du monde, a réagi le Norvégien en zone mixte. Il reste beaucoup de courses donc il n'y a pas de stress pour le moment. Tu peux avoir quelques mauvaises courses dans une saison, il ne faut juste pas que ça se reproduise trop souvent."

C'est le 3e larron qui doit se frotter les mains, l'autre Norvégien Aleksander Kilde, à seulement deux points de Pinturault au général, qui s'alignera sur le géant parallèle prévu dimanche à Chamonix, 29 épreuve (sur 44) de la saison.

A part le double champion du monde Jean-Baptiste Grange, 10e, les autres Français (Victor Muffat-Jeandet, Julien Lizeroux, Robin Buffet) n'ont pas brillé et étaient éliminés après la première manche.

© 2020 AFP