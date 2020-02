Un rapport de l'armée brésilienne pointe la France comme "principale menace militaire"

Les présidents Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron se sont affrontés verbalement lors du G7 à Biarritz, en août 2019, autour des feux de forêt en Amazonie.

Un rapport secret rédigé par l'élite militaire brésilienne, publié par la presse, cite la France comme le seul pays constituant une menace militaire jusqu'en 2040, dans un conflit hypothétique autour de l'Amazonie.

Selon un rapport du ministère de la Défense du Brésil, qui a fuité vendredi 7 février dans la presse, la France représente une menace militaire pour le pays ces 20 prochaines années, en raison de différends sur l'Amazonie.



Le quotidien brésilien Folha de Sao Paulo a diffusé des extraits de ce document d'une quarantaine de pages intitulé "Scénarios de défense 2040", rédigé à partir des prévisions de 500 membres de l'élite militaire brésilienne au cours du second semestre 2019.



Le rapport comporte, selon le journal brésilien, des "considérations géopolitiques réalistes", mais aussi des "hypothèses quelque peu délirantes", comme celle d'un attentat au virus du Sras d'"ultranationalistes du Sud-Est asiatique" lors du festival Rock in Rio en 2039.



Une intervention des forces françaises en Guyane



La France est le seul pays cité en tant que constituant une menace dans les quatre grands scénarios évoqués dans le rapport.



Dans l'un d'eux, le document prévoit, toujours selon le journal, que Paris pourrait "formaliser en 2035 une demande d'intervention de l'ONU" dans les territoires de la tribu indigène Yanomami, à la frontière avec le Venezuela, avec "une grande mobilisation de forces françaises en Guyane".



Avec ce département d'outre-mer qui abrite une portion de la forêt amazonienne, la France partage une frontière de 730 km avec le Brésil.

L'ambassade de France au Brésil a ironisé sur Twitter sur "l'imagination sans limite des auteurs de ce rapport".



"La France conserve depuis des décennies des relations de coopération quotidiennes, étroites et amicales avec l'armée brésilienne", a commenté l'ambassade, soulignant, en portugais, que le Brésil "est le principal partenaire stratégique" de Paris en Amérique latine.



Les relations diplomatiques entre la France et le Brésil se sont considérablement tendues en août dernier, au moment où des images de feux de forêt en Amazonie causaient une grande émotion internationale.



Au cours d'un sommet du G7, Emmanuel Macron avait fait appel à une "mobilisation de toutes les puissances" pour défendre l'Amazonie, "bien commun" de la planète.



Son homologue brésilien en avait été ulcéré, fustigeant une "mentalité colonialiste" et une tentative de porter atteinte à la souveraineté du Brésil.

Avec AFP