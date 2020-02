Violences sexuelles dans le patinage : Didier Gailhaguet annonce sa démission

Le président de la Fédération française des sports de glace, Didier Gailhaguet, a annoncé samedi sa démission "par souci d'apaisement", en plein scandale de violences sexuelles dans le patinage français.

Publicité Lire la suite

Une dizaine de jours après les révélations de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, le patron du patinage français, Didier Gailhaguet, a annoncé samedi 8 févier sa démission de la présidence de la Fédération française des sports de glace (FFSG), institution prise dans un scandale de violences sexuelles.



"Dans un souci d'apaisement, j'ai pris avec philosophie, dignité, mais sans amertume, la sage décision de démissionner", a-t-il annoncé aux journalistes à la sortie d'un conseil fédéral extraordinaire, mettant fin à un long règne qui avait commencé en 1998, avec une parenthèse entre 2004 et 2007.



Face aux récentes révélations de violences sexuelles dans ce sport, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avait demandé lundi à Didier Gailhaguet de quitter ses fonctions.

"Devant la dictature ministérielle et la menace un peu honteuse d'un retrait de l'agrément, pas un seul instant il ne m'est venu à l'idée de pouvoir être un frein à ma fédération que j'ai reconstruite patiemment depuis près de 15 ans", a réagi l'intéressé samedi. "Il est temps devant l'onde de choc de passer à une autre séquence, celle de l'apaisement", a-t-il ajouté.

Roxana Maracineanu avait pointé la responsabilité de Didier Gailhaguet dans le retour dans le circuit du patinage de l'entraîneur Gilles Beyer, malgré une enquête administrative au début des années 2000, pour des attitudes inappropriées avec des patineuses, qui avait conduit le ministère à le sortir de ses rangs en 2001. Gilles Beyer est au cœur des accusations de Sarah Abitbol, dix fois championne de France de patinage artistique en couple et médaillée de bronze aux championnats du monde en 2000, qui détaille dans un livre comment elle a été violée et agressée sexuellement plusieurs fois entre 1990 et 1992.



Didier Gailhaguet, 66 ans, avait assuré n'avoir jamais protégé Gilles Beyer.

Avec AFP et Reuters