Instrument d'un musicien endommagé aux Etats-Unis: le Mali demande "réparation"

Publicité Lire la suite

Bamako (AFP)

Le gouvernement malien a déploré un "immense préjudice culturel" après les dégâts subis par la kora du musicien Ballaké Sissoko, lors de son retour des Etats-Unis, s'engageant à faire tout son possible "pour obtenir réparation".

Ce célèbre joueur malien de kora (harpe-luth à 21 cordes de la tradition mandingue) a affirmé cette semaine, images à l'appui, avoir trouvé son instrument "en morceaux" à son arrivée à Paris en provenance de New York, dernière étape d'une tournée américaine. Cette annonce a provoqué l'émoi sur les réseaux sociaux.

Il a publié sur sa page Facebook l'avis d'inspection de l'administration fédérale de la sécurité des transports (TSA), en espagnol, qu'il dit avoir découvert pour toute explication, dans l'étui de la kora.

LA TSA, qui analyse les bagages pour rechercher d'éventuels explosifs, a regretté les dégâts subis par l'instrument, mais affirmé, dans un communiqué transmis dimanche à l'AFP, ne pas avoir ouvert l'étui.

"Après un examen approfondi de la réclamation, il a été établi que la TSA n'avait pas ouvert l'étui parce qu'il n'a pas déclenché d'alarme lorsqu'il est passé à la détection d'éventuels explosifs", selon le texte.

"Les douanes américaines auraient-elles osé démanteler un Stradivarius?", s'est indignée une productrice musicale, Lucy Duran, dans un texte en anglais publié sur la page Facebook de M. Sissoko, en référence au luthier qui a fabriqué des violons et violoncelles réputés.

"Ce type de kora fabriqué sur mesure est tout simplement impossible à remplacer", a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué publié samedi, la ministre malienne de la Culture, N'Diaye Ramatoulaye Diallo, regrette que l'instrument ait été "fortement endommagé lors du transport de ce patrimoine vers le Mali".

"Si son caractère délibéré reste à établir, cet immense préjudice culturel nous interpelle et nous fera entreprendre tout ce qui est juridiquement et diplomatiquement possible pour obtenir réparation", a ajouté la ministre.

© 2020 AFP