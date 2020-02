Ski alpin: week-end frustrant pour Pinturault à Chamonix

Publicité Lire la suite

Chamonix (France) (AFP)

Alexis Pinturault est ressorti terriblement frustré de son week-end de Coupe du monde dans les Alpes françaises. Après avoir manqué une occasion en or samedi, il n'a terminé que 13e du géant parallèle dimanche alors qu'il faisait partie des skieurs les plus rapides sur le tracé de Chamonix.

Le Suisse Loïc Meillard s'est lui imposé devant son compatriote Thomas Tumler et l'Allemand Alexander Schmid. Meillard en a profité pour remporter le petit globe de la spécialité, alors que seulement deux géants parallèles étaient programmés cette saison (il avait terminé 9e à Alta Badia en décembre).

"C'est un globe au rabais, soit on fait les choses à fond (avec plus de courses) soit on ne les fait pas", a asséné Loïc Meillard.

Sur ce format qui oppose les skieurs en duels, très critiqué pour son manque d'équité, Pinturault s'est d'abord montré très à l'aise en qualifications (3e temps) puis en 16es de finale (au meilleur des deux manches) où il a éliminé son compatriote Mathieu Faivre.

Ensuite, tout s'est gâté sous le soleil et dans la douceur des Houches à Chamonix.

Alors que les qualifications n'avaient pas permis de détacher un tracé plus rapide (un rouge et un bleu), les 8es de finale, disputés sur une manche sèche, ont offert un spectacle troublant: les huit athlètes du parcours bleu ont remporté leur duel, dont plusieurs face aux skieurs les plus rapides du matin.

Au total, sur les duels disputés en une manche, les "bleus" l'ont emporté treize fois contre cinq pour les "rouges".

- Kilde grappille -

Alexis Pinturault et son grand rival norvégien Henrik Kristoffersen, tous les deux sur le "rouge", ont été éliminés en 8es de finales. Classés selon leur temps sur cette manche, Kristoffersen a terminé 10e et Pinturault, qui a raté une porte, 13e.

"Aujourd'hui je ne peux rien y faire, j'ai la sensation de me faire +voler+", a regretté Pinturault.

"C'est vraiment très frustrant cette discipline. C'est pénible. Plusieurs athlètes se sont retrouvés comme moi éliminés (en 8es de finale) alors qu'ils étaient parmi les plus rapides, quel est le sens à ça?"

"Le sport normalement devrait être toujours +fair play+, là on voit ce genre de résultats c'est tout l'inverse, a-t-il continué. C'est extrêmement rageant, on se sent impuissant".

Le skieur de Courchevel a surtout de quoi ressortir avec des noeuds au cerveau de ce weekend après avoir loupé LA grosse occasion samedi, tel un tireur de penalty au football.

Alors que Kristoffersen avait enfourché en première manche du slalom, Pinturault était parti sur un excellent rythme en deuxième manche qui devait le mener droit au podium mais avait lui aussi fini par enfourcher. Zéro à zéro donc.

Le troisième larron norvégien Alexander Aamodt Kilde, spécialiste de vitesse, a dû apprécier d’autant plus qu'il a été le plus efficace dimanche. Éliminé en quarts de finale, il s'est classé 7e et a marqué plus de points que ses deux rivaux.

Au classement général de la Coupe du monde, Kilde remonte ainsi à la 2e place à 47 points de Kristoffersen. Pinturault est 3e à 61 points de la tête.

Après 29 courses sur 44, le suspense est toujours entier pour le gros globe, le Graal du skieur, le premier depuis la retraite cet été de l'octuple tenant du titre autrichien Marcel Hirscher. Il reste autant de courses "techniques" (géant, slalom) que de courses de vitesse (descente, super-G) à disputer.

La prochaine étape emmène les skieurs à Saalbach (Autriche) jeudi et vendredi prochains pour une descente puis un super-G, sur lequel Alexis Pinturault pourrait s'aligner.

