REPORTAGE

À Paris, mon collège est un potager

Un collège du 20e arrondissement. © France 24

Texte par : Alexandra RENARD

Dans le 20e arrondissement de Paris, un collège vit au cœur de l’une des plus grandes fermes urbaines de la capitale. L’établissement, situé dans un quartier populaire, fait partie du réseau d’éducation prioritaire. Depuis 2014, arbres fruitiers, fleurs et légumes, couvrent 4 500 m2 du collège. Un environnement végétalisé qui sensibilise les élèves à l’écologie et permet à certains d’éviter les exclusions.