Foot européen : Cavani au bon souvenir de Paris, l’Inter s’offre le derby

En Ligue 1, le PSG s’en est remis à son buteur Cavani pour écarter définitivement Lyon. Du côté de la Serie A, l’Inter Milan a renversé l’AC Milan et recolle à la Juve. Retour sur les résultats marquants du week-end de football européen.

• Ligue 1 : l’OM engrange, Cavani soulage Paris



Positions figées en Ligue 1, où l’Olympique de Marseille (49 pts) a conforté sa deuxième place en signant un court succès face à la lanterne rouge, Toulouse (1-0). Les Phocéens profitent du match nul de Rennes, troisième, contre Brest (0-0), et comptent 8 points d’avance.



En tête du classement, le PSG préserve son matelas de douze unités (61 pts), à la faveur d’un succès compliqué face à Lyon (4-2). Les Parisiens, qui menaient 3-0, ont vu revenir les Gones sur leurs talons avant que Cavani, entré tardivement, ne marque le but du break. La 199e réalisation du meilleur buteur de l’histoire du club.



• Liga : le Real et le Barça s’imposent, Getafe s’affirme



Large vainqueur à Osasuna (1-4), le Real Madrid préserve ses trois longueurs d’avance en tête de la Liga, puisque le Barça a également glané trois points sur la pelouse du Bétis Séville (2-3). Le podium est complété par le surprenant Getafe, qui a corrigé le FC Valence (3-0) dans un duel pour la course à l’Europe.



Après trois matches sans victoire l’Atlético de Madrid reprend également sa marche en avant, grâce à sa courte victoire contre Getafe (1-0). Les Colchoneros sont quatrièmes, à trois points du podium.



• Serie A : l’Inter arrache le derby et revient à hauteur de la Juve



Mené 2 à 0 à la pause, l’Inter Milan a renversé l’AC Milan (4-2) pour s’offrir le derby et profiter pleinement de la défaite de la Juventus Turin à Vérone (2-1). Les deux ténors du calcio partagent désormais la tête du classement, avec 54 points.



À une petite longueur, la Lazio Rome confirme qu’elle n’a pas abdiqué en remportant un succès crucial sur la pelouse de Parme (0-1). .



• Bundesliga : le Bayern et Leipzig se neutralisent, Dortmund n’en profite pas



Le choc des leaders de la Bundesliga, qui opposait le Bayern Munich et le RB Leipzig, a finalement accouché d’une souris (0-0). Un triste match nul qui permet aux Bavarois de conserver la tête du classement, d’autant que, derrière, Dortmund n’en a pas profité.



L’adversaire du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions a subi une frustrante défaite sur la pelouse du Bayer Leverkusen (4-3), après avoir pourtant mené par deux fois.



Pas de Premier League ou presque, ce week-end, puisque les leaders du classement étaient exemptés. Manchester City, seul prétendant européen en lice, a vu sa rencontre reportée en raison de la tempête Ciara.