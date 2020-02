Iran : foule immense et slogans anti-américains à Téhéran pour célébrer la Révolution islamique

Les plus fidèles partisans de la Révolution iranienne sont descendus en masse, mardi, dans les rues de Téhéran pour célébrer le 41e anniversaire de la République islamique d'Iran, sur fond de tensions avec les États-Unis. Les reporters de France 24 sont allés à leur rencontre.

Une foule immense a scandé, mardi 11 février, des slogans anti-américains à Téhéran, à l'occasion du 41e anniversaire de la République islamique d'Iran.

Bravant un froid glacial, alors que la capitale iranienne s'était réveillée sous un manteau de neige, les partisans de la Révolution de 1979 et fidèles du Guide suprême Ali Khamenei se sont rassemblés sur l'une des principales places de la ville, la place Azadi, dans une volonté cette année de montrer l'"unité" du peuple, alors que l'Iran est sous pression constante des États-Unis.



"Mort à l'Amérique", "Mort à Israël", "Mort aux Saoudiens", "À bas le plan de Trump en Palestine !", ont scandé les participants, en référence au plan américain de règlement du conflit israélo-palestinien, rejeté par l'Iran et d'autres pays de la région. De nombreux manifestants ont rendu hommage, une nouvelle fois, au général Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine en Irak le 3 janvier.



L'État avait appelé les Iraniens à se rendre en masse au rassemblement, à l'issue d'une année marquée par des manifestations violentes provoquées par une subite augmentation du prix des carburants, et par les tensions avec les États-Unis.

