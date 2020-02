Le passage de la tempête Ciara en Europe fait plusieurs morts

Plusieurs voitures sont submergées après que la rivière Calder a débordé sur les routes de Mytholmroyd, lors du passage de la tempête Ciara en Angleterre, le 9 février 2020. © Oli Scarff, AFP

Au moins sept personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées depuis le début de la tempête Ciara. Lundi, les fortes rafales et pluies ont aussi entraîné sur leur passage des centaines d'annulations de vols et de trains et privé des milliers de foyers d'électricité.