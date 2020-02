Nice Matin: Xavier Niel finalise le rachat, finance un plan de départs volontaires

Publicité Lire la suite

Nice (AFP)

Les salariés actionnaires de Nice-Matin doivent acter jeudi le rachat à 100% du quotidien régional par le holding de l'homme d'affaires Xavier Niel, dont le projet prévoit un plan de départs volontaires pour 80 salariés non journalistes, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Pour la rédaction du journal, qui avait été repris en coopérative en 2014, l'hypothèse de travail envisage le départ de 35 journalistes en application de la clause automatique de cession qui permet à ceux exerçant cette profession de partir quand le propriétaire change. Ces départs de la rédaction seraient en partie compensés par des embauches.

"Rien n'est figé. Des discussions vont s'ouvrir d'ici l'été pour que l'entreprise continue et se développe. Notre but est que la rédaction retrouve tous ses moyens et c'est un enjeu global qui passe par des moyens humains", a commenté auprès de l'AFP Rodolphe Peté, délégué SNJ, seul syndicat représentatif au sein de la rédaction.

Dans l'immédiat, une assemblée générale est prévue jeudi au cours de laquelle le projet de la holding de Xavier Niel NJJ, également coactionnaire du Monde, doit être examiné, avant un conseil d'administration vendredi, à l'issue duquel son président Jean-Marc Pastorino devrait passer la main, a indiqué à l'AFP une autre source proche du dossier.

"Ce projet, qui sert de support au plan de continuation qui doit être présenté au tribunal de commerce avant le 6 mars, continue d'être discuté", a souligné M. Peté.

Déficitaire, le journal niçois, qui rayonne jusqu'à Toulon avec Var-Matin, est contrôlé à 66% par les 421 salariés actionnaires du groupe, via une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) dont NJJ va racheter les parts pour un montant proposé de cinq millions d'euros environ, ce qui représente cinq fois la mise initiale pour les salariés concernés.

A l'époque, les salariés actionnaires avaient investi leur 13e mois pour éviter des licenciements.

Le quotidien affiche un tirage moyen 2018-2019 de 115.000 exemplaires. Il a accusé une perte nette d'environ cinq millions d'euros l'an dernier pour un chiffre d'affaires avoisinant les 80 millions d'euros et devrait encore perdre de l'argent cette année, selon une source proche du dossier.

Il emploie environ 850 personnes, chiffre qui inclut les livreurs, tandis que l'effectif réalisant le journal approche des 500 salariés, dont près de 200 à la rédaction.

Convoité par le magnat franco-libanais Iskandar Safa, Nice-Matin est en cours de rachat par Xavier Niel depuis l'été 2019. Le 12 juillet, il a acquis auprès du groupe belge Nethys 51% de la société Avenir Développement, détentrice de 34% du journal.

