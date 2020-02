Primaire du New Hampshire : suivez en direct la soirée électorale

Un électeur vote pour la première fois à Concord, dans le New Hampshire, le 11 février 2020.

Une semaine après le fiasco des caucus de l’Iowa, les habitants du New Hampshire choisissent leur candidat démocrate mardi 11 février. Nos envoyés spéciaux dans le New Hampshire vous font vivre cette soirée en direct sur notre liveblog.

Publicité Lire la suite

Le socialiste Bernie Sanders est le grand favori de cette primaire de New Hampshire, suivi par le jeune modéré Pete Buttigieg, qui a créé la surprise en Iowa. La centriste Amy Klobuchar, la progressiste Elizabeth Warren et l'ex-vice-président Joe Biden, qui a reçu une claque électorale la semaine dernière, espèrent se maintenir dans la course.