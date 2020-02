Surf de grosse vague: Kai Lenny et Justine Dupont sacrés à Nazaré

Publicité Lire la suite

Lisbonne (AFP)

L'Américain Kai Lenny et la Française Justine Dupont ont remporté mardi le titre de la meilleure vague dans les catégories hommes et femmes lors du Nazaré Tow Surfing Challenge, première compétition de surf tracté et par équipes, a annoncé la Ligue mondiale de surf.

L'équipe "Young Bulls", composée de Kai Lenny et du Brésilien Lucas Chianca, a obtenu le titre de la meilleure équipe.

Pendant la compétition, le surfeur portugais Alex Botelho a été blessé et a perdu connaissance pendant près de deux minutes. Il a été hospitalisé pour subir des examens, mais son état de santé n'est pas inquiétant, a précisé un médecin de l'hôpital de Leiria aux médias locaux.

Au total, dix-neuf surfeurs participaient à cette compétition au sein de dix équipes, à Nazaré, petit port de pêche à environ 130 kilomètres au nord de Lisbonne connu pour ses houles géantes.

Les équipes en compétition étaient tractées en jet-ski pour ensuite partir à l'assaut des vagues. Toute l'action a été filmée au cours de la journée depuis divers angles de vue.

Un panel d'experts a ensuite sélectionné les meilleures vagues, avant que les surfeurs ne se réunissent pour choisir les vainqueurs, dont les noms ont été annoncés mardi soir.

