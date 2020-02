Coupe de France: le PSG gagne 6 à 1 à Dijon et file en demies

Publicité Lire la suite

Dijon (AFP)

La mission reconquête continue pour Paris en Coupe de France: le PSG a battu Dijon 6-1 mercredi en quarts de finale et rejoint le tenant du titre Rennes, qualifié dès mardi, dans le dernier carré.

Le club de la capitale s'est imposé grâce à Kylian Mbappé (44e), Thiago Silva (50e), Pablo Sarabia (59e, 90e+1) et deux buts contre leur camp de Wesley Lautoa (2e) et Senou Coulibaly (85e). La victoire des Parisiens alourdit leur calendrier des prochaines semaines, puisque les demi-finales de la Coupe de France sont programmées les 3 et 4 mars, une semaine avant le match retour des 8es de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

© 2020 AFP