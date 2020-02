Le Mont-Blanc victime de son succès

Des alpinistes faisant l'ascension du Mont-Blanc. © AFP

Chaque année, plus de 20 000 personnes tentent l'ascension des 4 809 mètres du Mont-Blanc. Un succès qui n'est pas sans conséquences. Depuis plusieurs années, la voie royale, l'itinéraire le plus fréquenté, est victime d'une surfréquentation et de comportements particulièrement incongrus.