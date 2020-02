Mondiaux de biathlon: Fourcade veut "conserver la dynamique" de janvier

Publicité Lire la suite

Anterselva (Italie) (AFP)

Renaissant au mois de janvier avec quatre succès en Coupe du monde, Martin Fourcade espère "conserver la même dynamique" lors des Mondiaux de biathlon qui débutent jeudi à Anterselva, où son duel avec son grand rival norvégien Johannes Boe accaparera l'attention.

Q: Comment s'est passé votre stage de préparation pour les Mondiaux?

R: "Le stage de préparation s'est super bien passé dans le Val d'Aoste, on a eu de supers conditions. On a bien bossé. Je suis content de ce que j'ai fait. Je n'aurais pas pu faire grand chose de mieux dans cette préparation."

Q: Avez-vous l'impression d'être toujours dans la même dynamique que celle de janvier (4 victoires en Coupe du monde, ndlr)?

R: "J'ai envie en tout cas de conserver la même dynamique, essayer de profiter du moment. Cela va être de supers Mondiaux, avec beaucoup de monde, un site qui est assez magique. J'ai envie de ne pas me poser de questions inutiles qui n'apporteront rien à la performance. J'impulse du positif dans ma démarche, je l'entretiens quand il est là et j'essaye de ne pas trop penser au négatif quand il y en a."

Q: Quels seront vos objectifs?

R: "Je ne me suis pas projeté de cette façon-là. Je me suis projeté pour être performant, être prêt à en découdre et à défendre mes chances mais je n'ai pas d'objectifs chiffrés. Si je suis à mon meilleur niveau, je jouerai des médailles mais malgré mon super mois de janvier, j'ai montré que l'erreur n'était pas permise, pour moi comme pour la majorité des autres favoris. Il n'y a que Johannes Boe qui, sur ce qu'il a montré en début de saison, peut s'affranchir d'une petite faute mais sinon il y a une densité d'une dizaine d'athlètes et on n'aura pas le droit à la faute."

Q: Vous êtes à une unité du record de 11 titres mondiaux en individuel d'Ole-Einar Bjoerndalen. Est-ce que cela peut vous inspirer?

R: "Non. Je reste très mesuré parce que je sais combien notre sport peut aller vite. On attend un duel Johannes-Martin et à ce que je ramène des médailles parce que je reste sur une super série au mois de janvier mais je sais que ce n'est pas aussi facile et il faudra être irréprochable pour aller chercher les médailles."

Q: Est-ce que votre principal objectif n'est pas finalement le gros globe de cristal (les courses des Mondiaux comptent également pour le classement général de la Coupe du monde, ndlr)?

R: "Les deux vont ensemble. Si je veux ramener le gros globe de cristal, il faudra faire de bons Mondiaux. Si Johannes gagne toutes les courses d'ici la fin de saison et que je finis 2e, il ne gagnera pas le général. Aujourd'hui, il n'est plus le seul à décider, j'ai aussi les cartes en main."

Q: Vous allez décider en fin de saison de la suite de votre carrière et ces Mondiaux pourraient donc être vos derniers. Est-ce que cela trotte dans votre tête?

R: "J'ai la chance depuis le début de saison de ne pas trop penser à ça. C'était mon objectif de repousser cette réflexion pour pouvoir vivre ce que j'ai à vivre cet hiver. Je sais que ce sont mes derniers ou avant-derniers Mondiaux au maximum, j'en ai conscience mais ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense."

Q: Quels seraient des Mondiaux réussis pour vous?

R: "Des Mondiaux loupés ce seraient des Mondiaux sans aucune médaille individuelle. J'espère ne pas avoir de trous et d'être régulier sur l'ensemble des épreuves. Sur des Mondiaux, on attend à des titres, on attend La Marseillaise et je vais me battre pour ça. Après, j'ai aussi envie d'une régularité parce que je sais que j'ai ce double enjeu (Mondiaux et Coupe du monde, ndlr) et je ne veux pas délaisser ça."

