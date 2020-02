Michaël Youn bientôt de retour sur M6, 20 ans après le "Morning live"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Michaël Youn va revenir sur M6 pour deux soirées spéciales avec ses acolytes du "Morning live", près de vingt ans après l'émission originale, a annoncé la chaîne jeudi.

Après de nombreux reports, l'ex-animateur star de M6, devenu acteur, revient sur la chaîne pour le "Morning night", une émission de jeux et d'humour prévue au printemps en début de soirée, dans l'esprit de la matinale qui l'a fait connaître.

Entouré de ses complices d'alors Vincent Desagnat (devenu acteur) et Benjamin Morgaine (auteur et producteur), il met en concurrence des invités (Jenifer, Jamel Debbouze, Audrey Fleurot ou Big Flo & Oli) dans des défis loufoques.

Le tout entrecoupé de parodies, de fausses publicités, de blagues hurlées au mégaphone et de nombreuses chansons, recette du succès du "Morning live". En quelques mois, entre 2000 et 2002, la matinale en direct de M6 avait marqué une génération avec ses happenings, ses sketches et ses hurlements.

Le trio avait ensuite enchaîné des tubes sous le nom de Bratisla Boys ("Stach stach") ou Fatal Bazooka ("Fous ta cagoule"), mais aussi des films comme "Les onze commandements".

L'animateur, qui s'est fait connaître notamment en se promenant nu dans des endroits publics, assure avoir obtenu "carte blanche" de M6 pour cette nouvelle émission, un "format tout à fait original avec quelques madeleines de Proust".

Depuis le "Morning live", "l'époque a changé", a souligné l'animateur. "Chaque vanne de travers est commentée, surcommentée. On s'est réunis avec toute l'équipe, et on a décidé de... ne pas en tenir compte".

A 46 ans, en "père de famille" et moins "gaulé", il a cependant troqué le string du "Morning live" pour un gilet et un pantalon à carreaux. Autre concession: les animateurs jouent désormais avec de la fausse nourriture.

Ils disposent de beaucoup plus de moyens pour leur émission qu'au temps du "Morning live". Lors de l’enregistrement début février, "des sketches ont été tournés avec des moyens de cinéma, pour filmer des mecs pas beaux et des blagues pas géniales", a plaisanté Benjamin Morgaine. Le trio a également été renforcé avec l'arrivée de la comédienne Charlotte Gabris et de l'humoriste Tom Villa.

"Si ça marche (et que M6 paie), on voudrait en faire quatre ou cinq par an", a lancé Michaël Youn, bientôt à l'affiche de "Lucky", d'Olivier Van Hoofstadt, et de sa troisième réalisation, "Divorce club", récompensé au festival du film de comédie de l’Alpe-d’Huez.

© 2020 AFP