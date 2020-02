Un questionnaire en ligne pour sortir des "schémas normés" de la contraception

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Quel type de contraception me convient le mieux? Lequel m'est contre-indiqué? L'agence Santé publique France a mis en ligne jeudi un questionnaire permettant aux femmes d'obtenir, avant de consulter un médecin, une information personnalisée, et de sortir d'un "schéma contraceptif" encore très "normé" en France.

Sur choisirsacontraception.fr, les femmes sont invitées à répondre à des questions pour obtenir des recommandations sur les méthodes contraceptives les plus adaptées pour elles, sur celles qui seraient "possibles", ou au contraire qu'elles devraient éviter.

L'objectif est d'amener chaque femme à "s'interroger", pour s'affranchir éventuellement du "schéma" classique, qui passe par "une entrée dans la sexualité avec le préservatif, puis la pilule lors des premières années de la vie sexuelle, et ensuite la pose d'un dispositif intra-utérin" (stérilet), a expliqué lors d'une conférence de presse Delphine Rahib, chargée d'études en santé sexuelle chez Santé publique France.

"Si une jeune fille a la majorité de ses copines qui prennent la pilule, elle va également se projeter sur l'une des pilules disponibles en France, mais qui n'est peut-être pas le moyen le plus adapté à son cas précis", a développé Mme Rahib.

Le questionnaire a été conçu pour aider les femmes à préparer leur entretien avec un professionnel de santé, seul à même de leur prescrire une pilule ou un stérilet.

Trop souvent "le temps de consultation est réduit car on manque de gynécologues, et les généralistes ont plein d'autres choses à faire", déplore Nicolas Dutriaux, sage-femme, qui a participé à l'élaboration du questionnaire.

Si le recours à la pilule a nettement baissé en France depuis la médiatisation, en 2012-2013, de la plainte déposée par une femme qui imputait son accident vasculaire cérébral (AVC) à une pilule de troisième génération, elle reste le premier moyen contraceptif, selon une étude menée en 2016 auprès de 4.315 femmes de 15 à 49 ans. Un tiers des femmes l'utilisent, une proportion qui monte à 52% des jeunes de 20 à 24 ans.

Or, la pilule n'est pas forcément la méthode la plus adaptée à chaque femme. "Le choix d'un contraceptif doit correspondre au mode de vie, aux habitudes et conditions de santé de la personne qui l'utilise", a rappelé l'agence sanitaire.

En France, environ "une grossesse sur trois n'est pas programmée", et parmi ces grossesses non désirées, les deux tiers surviennent alors que la femme déclare utiliser une méthode contraceptive, a souligné M. Dutriaux.

Le questionnaire en ligne a été testé par quelque 2.600 femmes. 87% d'entre elles "se sont vu proposer des méthodes de contraception auxquelles elles n'avaient pas forcément pensé", selon Santé publique France.

© 2020 AFP