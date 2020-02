L'actu en dessin : quand le coronavirus se répand dans le monde

Si près de 64 000 personnes ont été contaminées en Chine continentale, plus de 500 cas de contamination par l'épidémie du coronavirus ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Le dessinateur de presse mexicain Angel Boligán Corbo revient en dessin sur cette actualité.

Jour après jour, le coronavirus Covid-19, originaire de Chine, se répand dans le monde. Vendredi 14 février, les autorités sanitaires chinoises ont fait part de près de 64 000 cas de coronavirus détectés en Chine continentale.

En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 500 cas de contamination par l'épidémie du coronavirus, appelé officiellement Covid-19, ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. La France, qui compte actuellement onze cas, est le deuxième pays européen le plus touché, derrière l'Allemagne où seize cas ont été confirmés.

Né à Cuba, Angel Boligán Corbo a été diplômé des Beaux-arts de La Havane en 1987. Il est ensuite parti vivre au Mexique, où il réside depuis 1992. Là-bas, il travaille comme caricaturiste pour le Journal El Universal, le magazine Conozca Más et le magazine politique Humor El Chamuco. Il a en outre fondé l'agence CartonClub, le club de la caricature latine.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

