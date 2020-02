La Chine rapporte plus de 1 400 décès du coronavirus, mais moins de nouveaux cas

Quelque 116 décès et 4 823 contaminations supplémentaires au coronavirus, désormais appelé Covid-19, ont été recensés par la Chine, vendredi. L'épidémie a entraîné une réduction des revenus pour les compagnies aériennes du monde entier.

Publicité Lire la suite

Après un nombre record de décès du coronavirus comptabilisé mercredi dans la province, le bilan semble revenir à la normale. Les autorités sanitaires de la province chinoise du Hubei, foyer de l'épidémie du Covid-19, ont annoncé vendredi 14 février avoir recensé 116 décès supplémentaires, portant à 1 426 le nombre de décès depuis que l'épidémie s'y est déclarée en décembre dernier.

Dans son bilan quotidien, la Commission de la santé du Hubei a fait savoir que 4 823 cas supplémentaires de contamination ont été confirmés, où il y a désormais 51 986 patients.

Des responsables locaux ont indiqué avoir commencé à compter les cas diagnostiqués cliniquement pour s'assurer que les patients soient traités le plus tôt possible plutôt que de devoir attendre les tests de laboratoire pour confirmer qu'ils sont atteints de la maladie Covid-19. Ce changement fait craindre que la crise ne soit plus grave que ce que les autorités chinoises ont indiqué.

Une perte financière pour les compagnies aériennes

L'épidémie a entraîné une "réduction potentielle de 4 à 5 milliards de dollars" de revenus pour les compagnies aériennes du monde entier, estime l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans un communiqué. Elle a précisé que "70 compagnies aériennes ont annulé tous les vols internationaux à destination et en provenance de Chine" et "50 autres compagnies aériennes ont réduit leurs activités aériennes".

En conséquence, cela a entraîné une "réduction de 80% de la capacité aérienne étrangère pour les voyageurs à destination et en provenance de Chine et une réduction de 40% de la capacité aérienne des compagnies aériennes chinoises", selon des estimations préliminaires de l'organisation onusienne. Le premier trimestre de 2020 a connu une "réduction de 39% à 41% de la capacité des passagers, soit une réduction de 16,4 à 19,6 millions de passagers, par rapport aux prévisions des compagnies aériennes".

L'OACI estime que le Japon pourrait perdre 1,29 milliard de dollars (1,19 milliard d'euros) de recettes touristiques et la Thaïlande en perdre 1,15 milliard (1,06 milliard). En outre, l'organisation souligne que les conséquences de l'épidémie du virus devraient être "plus importantes que celles causées par l'épidémie de Sras en 2003".

Avec Reuters et AFP