Les Etats-Unis vont étendre les tests du nouveau virus aux gens ayant des symptômes de grippe

Washington (AFP)

Les personnes malades aux Etats-Unis avec des symptômes de grippe mais ayant un dépistage négatif pour la grippe seront testées pour le nouveau coronavirus apparu en Chine, ont annoncé vendredi les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains.

"Les CDC ont commencé à travailler avec cinq laboratoires de santé publique aux Etats-Unis afin d'exploiter leur réseau de surveillance de la grippe, pour que nous puissions tester les gens ayant des symptômes similaires à la grippe et détecter le nouveau coronavirus", a expliqué Nancy Messonnier, directrice de maladies respiratoires aux CDC.

Ces laboratoires se trouvent à Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago et New York. "Ce n'est que le début, nous aurons plus de sites dans les prochaines semaines afin de créer une surveillance nationale", a dit Mme Messonnier.

Ils testeront pour le nouveau coronavirus les spécimens ayant testé négatif pour la grippe.

Cette haute responsable sanitaire a dit que la grippe saisonnière connaissait actuellement un pic aux Etats-Unis. En décembre, la grippe de type B dominait, mais la grippe A (H1N1) a récemment connu "une forte augmentation", a-t-elle dit.

"A ce stade pendant cette saison, nous estimons qu'il y a eu 26 millions de malades de la grippe, 250.000 hospitalisations et 14.000 décès dus à la grippe, dont des enfants", a ajouté la responsable.

14 enfants sont morts la semaine dernière en raison de virus de la grippe, et 92 pour la saison 2019-2020, selon le site des CDC.

Concernant le coronavirus, les Etats-Unis en sont à 15 cas confirmés. Plus de 600 personnes venant de Chine restaient en quarantaine vendredi, la quasi-totalité ayant été rapatriées par le gouvernement américain.

Nancy Messonnier a expliqué qu'un test négatif pour le virus n'était pas forcément indicateur que la personne n'était pas infectée, car le virus peut mettre plusieurs jours à devenir détectable.

© 2020 AFP