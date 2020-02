Pari international de France Télévisions, la série "Mirage" à l'écran lundi

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

France 2 diffusera lundi soir les deux premiers épisodes de sa série d'espionnage "Mirage", une grosse coproduction internationale qui est la première de "l'Alliance", un partenariat dans les fictions entre France Télévisions, la RAI italienne et l'allemande ZDF.

La série s'ouvre en Thaïlande, pendant le voyage de noces de Claire, jouée par la franco-québecoise Marie-Josée Croze ("Les invasions barbares", "Every Thing will be fine") et de Gabriel, interprété par l'acteur britannique Clive Standen ("Vikings").

Un tsunami ravage alors les côtes et Gabriel disparait. L'action reprend 15 ans plus tard, quand Claire, ingénieure informatique en cybersécurité, s'installe avec son fils et son nouveau compagnon Lukas (joué par l'Allemand Hannes Jaenicke) à Abou Dhabi.

Un soir, alors qu'elle prend un verre dans la ville, elle croit reconnaitre Gabriel mais il disparait avant qu'elle puisse le rattraper, elle va alors partir à sa recherche.

Le Français Grégory Fitoussi ("Engrenages") complète le casting international de cette série dont le tournage a duré 16 semaines entre Abou Dhabi et Maroc, avec une équipe comptant une vingtaine de nationalités différentes.

"Des auteurs français, un réalisateur québécois, des acteurs anglais, français, canadiens, allemands, marocains, émiratis, etc. Cette série est le résultat d'un travail de collaboration unique", salue le réalisateur Louis Choquette dans une note d'intention.

Lancée en 2018, l'Alliance de coproduction entre France Télé et ses voisines européennes vise à financer des projets de grande envergure susceptibles de rayonner hors d'Europe, une façon de répondre à la force de frappe financière de plateformes type Netflix.

Plusieurs autres projets ont été annoncés dans le cadre de cette alliance, notamment une série autour de Léonard de Vinci et des adaptations du classique de Jules Verne "Le Tour du monde en 80 jours" et du best-seller de Guillaume Musso, "La Jeune Fille et la Nuit".

