Golf: Scott remporte le Genesis Invitational, Tiger Woods dernier

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

L'Australien Adam Scott a remporté dimanche le Genesis Invitational de golf, Tiger Woods terminant pour sa part bon dernier et ratant complètement l'occasion de devenir le joueur le plus titré du circuit nord-américain PGA.

Scott a rendu une carte de 70 (un coup sous le par) lors du quatrième et dernier tour de l'épreuve, qu'il termine avec un total de 273 (11 sous le par). Le Sud-coréen Kang Sung et les Américains Scott Brown et Matt Kuchar se partagent la deuxième place à deux coups derrière l'Australien.

Adam Scott, qui signe la 14e victoire nord-américaine de sa carrière, avait déjà gagné en 2005 ce tournoi, disputé au Riviera Country Club dans la banlieue de Los Angeles. Mais en raison de la pluie battante, la compétition avait été réduite cette année-là à 36 trous et l'Australien n'avait, de ce fait, pas été crédité d'une victoire sur le circuit PGA américain.

Un triple bogey au 5e trou suivi d'un bogey au 6e ont marqué la fin des espoirs du numéro un mondial, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui a dû se contenter d'une 5e place ex-aequo.

Tiger Woods, pour sa part, a fini 68e et dernier du classement après une journée catastrophique.

La star, qui démarrait déjà le dernier tour avec un retard de 15 coups, s'est encore enfoncé en concédant cinq coups dans les six derniers trous, rendant une carte de 77, six coups au-dessus du par. Il termine le tournoi avec un total de 295, soit 11 coups au-dessus du par.

"La bonne nouvelle, c'est que j'ai tiré toutes les balles vers l'avant, et pas vers l'arrière, même si quelques unes sont parties vers le côté", a plaisanté le "Tigre".

Tiger Woods a raté ainsi une nouvelle fois l'occasion de battre le record absolu de titres (82) sur le circuit PGA qu'il codétient depuis octobre avec le légendaire golfeur américain Sam Snead, décédé en 2002.

Classement après le 4e et dernier tour du Genesis Invitational, au Riviera Country Club (par 71):

1. Adam Scott (AUS) 273 (72-64-67-70)

2. Kang Sung (KOR) 275 (69-67-70-69)

. Scott Brown (USA) 275 (71-68-68-68)

. Matt Kuchar (USA) 275 (64-69-70-72)

5. Hideki Matsuyama (JPN) 276 (71-72-64-69)

. Bryson DeChambeau (USA) 276 (68-70-69-69)

. Max Homa (USA) 276 (72-69-65-70)

. Joel Dahmen (USA) 276 (68-71-66-71)

. Rory McIlroy (NIR) 276 (68-67-68-73)

10. Chez Reavie (USA) 277 (69-68-71-69)

. Dustin Johnson (USA) 277 (72-66-67-72)

. Talor Gooch (USA) 277 70-72-64-71

13. Vaughn Taylor (USA) 278 (69-67-74-68)

. Lee Kyoung-hoon (KOR) 278 (67-73-69-69)

. James Hahn (USA) 278 (68-70-70-70)

. Harold Varner (USA) 278 (67-68-69-74)

17. Patrick Cantlay (USA) 279 (68-72-71-68)

. Scott Piercy (USA) 279 (70-69-70-70)

. Rafa Cabrera Bello (ESP) 279 (68-69-72-70)

. Jon Rahm (ESP) 279 (70-68-69-72)

. Wyndham Clark (USA) 279 (67-68-72-72)

. Russell Henley (USA) 279 (67-69-68-75)

...

68. Tiger Woods (USA) 295 (69-73-76-77)

© 2020 AFP