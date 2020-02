"Vous êtes une honte !" : le footballeur Moussa Marega quitte le terrain, victime de racisme

L'attaquant franco-malien de Porto, Moussa Marega, a quitté le terrain, dimanche, après avoir été victime de cris racistes lors d'un match du Championnat du Portugal face au Vitória Guimarães. Le footballeur a ensuite adressé un message "à ces idiots" qui l'ont insulté.

Publicité Lire la suite

Soirée contrastée pour Moussa Marega. Alors qu'il avait donné l'avantage à son équipe, dimanche 16 février, en inscrivant le but du 2-1 (60e) – le score final – face au Vitória Guimarães, l'attaquant franco-malien du FC Porto a décidé de quitter le terrain dix minutes plus tard (71e), victime de cris racistes.

Le joueur de 28 ans avait été pris pour cible avant même que le match n'ait commencé, selon son entraîneur Sérgio Conceição, qui a pointé du doigt "l'attitude de certaines personnes qui ont insulté Moussa dès l'échauffement".

Puis, lorsqu'il a inscrit son but, Moussa Marega l'a célébré avec un des sièges noirs du stade qui lui avait été préalablement lancé depuis les gradins. Une célébration qui lui a valu un carton jaune de l'arbitre, avant qu'une poignée de minutes plus tard le joueur ne décide de quitter le terrain, excédé par les chants racistes et les cris de singe qu'il a entendus.

🇵🇹 Excédé, en colère, pas calmé par ses coéquipiers ni par les mots de son entraîneur Sergio Conceiçao, Moussa Marega a quitté le terrain à la 71e minute, sous la bronca du stade de Guimaraes, à la suite de cris racistes à son encontre. pic.twitter.com/01EHDMkV4Q — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2020

Certains de ses coéquipiers et certains joueurs adverses ont tenté de l'en dissuader, mais le joueur est quand même retourné aux vestiaires quelques minutes plus tard, escorté par des membres du staff technique de Porto. Il a finalement été remplacé par Wilson Manafa.

>> À voir : "Homophobie, racisme... Quand faut-il siffler la fin du match ?"

Ancien joueur du Vitória Guimarães (2016-2017), l'attaquant international malien, né aux Ulis (banlieue de Paris), a pénétré dans le tunnel menant aux vestiaires en pointant ses deux pouces vers le bas puis ses deux majeurs vers le haut en signe de désapprobation en direction des gradins du stade de Guimarães.

"J'espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain de football !"

"Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour lancer des cris racistes : allez vous faire foutre. Et je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir protégé et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau", a écrit dimanche soir Moussa Marega sur son compte Instagram, avec des émoticônes représentant des doigts d'honneur.

"J'espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain de football ! Vous êtes une honte !", a ajouté le joueur insulté, en majuscules.

"Nous sommes complètement indignés par ce qu'il s'est passé. On sait la passion qui existe au Vitória et je pense que la plupart des fans ne se reconnaissent pas dans l'attitude de certaines personnes", a déclaré Sérgio Conceição, l'entraîneur du FC Porto, après le match.

"Nous sommes une famille, indépendamment de la nationalité, de la couleur de peau ou de cheveux. Nous sommes tous humains, nous méritons du respect. Ce qui s'est passé ici est lamentable", a-t-il ajouté. L'entraîneur a également posté une photo sur les réseaux sociaux, avec le message suivant : "Nous sommes tous Moussa."

Le Vitória Guimarães et la fédération portugaise de football n'ont pas encore réagi à ce scandale.

Le club du Sporting Portugal a, quant à lui, publié un communiqué pour apporter son soutien au joueur et "répudier tout acte de racisme ou de préjugés sociaux".

Avec AFP