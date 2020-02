Agnès Pannier-Runacher : "Communautarisme islamique ou séparatisme, c'est la même chose"

Emmanuel Macron était en déplacement, mardi, à Mulhouse, pour s'exprimer sur la reconquête républicaine et annoncer en partie son plan pour trouver des réponses au séparatisme religieux. Le président ne veut pas parler de communautarisme, pourquoi ce choix sémantique ? Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, est l'invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique".