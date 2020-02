C1: Liverpool retourne à Madrid l'esprit libre et déterminé

Publicité Lire la suite

Liverpool (AFP)

Liverpool retrouve le bon air de Madrid: sacré au stade Metropolitano en 2019, le tenant de la Ligue des champions revient au même endroit mardi en huitièmes de finale aller contre l'Atlético (21h00), bien décidé à conserver sa couronne européenne puisque le titre national semble assuré.

Comme personne ne semble capable de stopper - ou même seulement freiner - l'ogre rouge en Angleterre, le reste de l'Europe, à commencer par les "Colchoneros", en est-il capable ?

Le défi sera de taille face à des Reds qui ont pris 76 points sur 78 possibles depuis le début de la saison en Premier League, et font tomber un à un tous les records. Ils comptent vingt cinq points d'avance sur leur plus proche poursuivant, Manchester City, qui aura une confrontation encore plus compliquée face à un autre club madrilène, le Real de Zinédine Zidane, la semaine prochaine.

Un tel gouffre à 12 journées de la fin de la Premier League signifie qu'ils pourraient être sacrés dans cinq journées, lors du derby à Everton qui suit le match retour de ce huitième, et soulever un trophée qui leur échappe depuis 30 ans.

Ceux qui pensent qu'un tel scénario pourrait atténuer la soif de victoire des hommes de Jürgen Klopp risquent d'en être pour leurs frais.

- "Capables de battre les meilleurs" -

Le technicien allemand, qui avait emmené ses hommes en finale de Ligue Europa dès sa première saison, espère faire de Liverpool la 5e équipe à jouer trois finales de C1 consécutives - avec le Real, Benfica, l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich.

Il ambitionne surtout de réaliser le doublé, comme l'équipe de la fin des années 70 emmenée par Bob Paisley, titrée en 1977 et 1978.

"Je n'ai aucune idée si on peut gagner à nouveau la Ligue des champions, mais nous devons vraiment être prêts à nous battre pour ça", a déclaré Klopp.

"Ce que je sais et ce que nous avons montré au cours des dernières années, c'est que nous sommes capables de battre les meilleurs", a-t-il ajouté.

Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Europe et du Mondial des clubs, Liverpool vise au total un somptueux quintuplé cette saison puisqu'il est toujours en course pour la Coupe d'Angleterre.

- L'Atlético a perdu de sa superbe -

Mais avant cela, il faudra écarter le rugueux Atlético, qui a perdu beaucoup de sa superbe.

L'équipe de la saison passé aurait représenté un défi de taille pour les Reds, capable de leur tenir tête en terme d'intensité, très hermétique défensivement et très dangereux offensivement.

Or l'"Atleti" est complètement hors de la course pour le titre en Liga cette saison et lutte pour sauvegarder une fragile 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine C1.

Offensivement, la perte d'Antoine Griezmann (parti à Barcelone) a fait très mal et le prometteur attaquant Joao Félix, arraché pour 126 millions d'euros à Benfica, ne brille que par intermittences. Il est de toute façon incertain pour le match aller, alors que Diego Costa et Alvaro Morata reviennent tout juste de blessure.

L'Atlético garde quelques atouts, notamment son organisation en 4-4-2 strict qui n'est pas sans rappeler celle du Naples d'Ancelotti en début de saison, seule équipe à avoir fait rendre gorge aux Reds cette saison (2-0) en phase de poules.

Pour autant, sa défense si réputée, marque de fabrique des équipes de Diego Simeone ayant atteint deux finales de C1 en 2014 et 2016, risque d'être mise à rude épreuve par Liverpool: les Reds ont remporté leurs 11 derniers matches de championnat sur un score cumulé de 24 à 1. Et comme l'air de Madrid semble leur réussir...

