XV de France: Bernard Le Roux "très fier" d'être Bleu

Marcoussis (France) (AFP)

Bernard Le Roux est né en Afrique du Sud mais c'est en France qu'il a fait carrière. Le deuxième ligne du Racing 92, débarqué en île-de-France en 2009 à l'âge de 20 ans, l'assure à quatre jours d'affronter le pays de Galles dans le Tournoi des six nations: "Je suis très fier" de porter le maillot bleu.

Q: Avec Paul Willemse, vous formez la deuxième ligne 100% Boks des Bleus. Il disait récemment que vous étiez un exemple.

R: "(sourire) Ca me fait plaisir. Je fais ce que je peux pour cette équipe. On est un nouveau groupe avec énormément d'ambiance. On vit très bien ensemble et je veux juste faire avancer cette équipe. Je ne connaissais pas Paul avant, on s'est croisés pour la première fois après un match contre Montpellier et depuis, ça se passe plutôt pas mal! On se fait des petites blagues en afrikaans. Mais, tous les deux, on est vraiment Français! Ca fait dix ans que je fais ma carrière ici, j'ai vécu un tiers de ma vie en France. Je suis très fier des choix que j'ai fait pour y être. Ca me fait énormément plaisir de jouer en équipe de France. Surtout avec une telle ambiance. Ca fait sept ans que je suis en Bleu, ce qu'il se passe autour, c'est vraiment incroyable. Le groupe vit très très bien."

Q: Un groupe, justement, où vous êtes le seul trentenaire.

R: "On est tous pareil. Avant, je trouvais un peu qu'on était deux générations un peu différentes. Mais là, on est tous de la même génération, on se comprend très bien. Il n'y a pas de nouveaux, de vieux... Quand ils débarquent, les nouveaux font un petit sketch mais après, c'est fini! On est tous sur le même plan. On se respecte, on vit très bien. Des fois, dans ma tête, je me dis que j'ai encore 23 ans mais, en fait, ça passe trop vite... Je sors avec des mecs de 20 ans, on va manger ensemble..."

Q: Vous étiez présent lors du quart de finale de Coupe du monde, perdu face au pays de Galles (20-19). Vous y pensez encore?

R: "J'y ai pensé ces derniers mois. Mais c'est une nouvelle compétition, je suis concentré dessus, avec ce groupe, cette ambiance... Honnêtement, depuis deux semaines, je n'y ai pas pensé. On joue contre le pays de Galles mais je n'y pense pas. Et c'est plutôt positif: c'est la vie, c'est derrière nous... On a vraiment envie de faire quelque chose de neuf, on a beaucoup d'envie, on a de gros objectifs. J'espère qu'on va confirmer ce week-end, on va tout faire pour être très bons. On travaille très dur pour ça, j'espère que ça va payer."

