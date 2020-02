Coronavirus : des passagers du paquebot mis en quarantaine autorisés à débarquer

Après deux semaines de quarantaine, plusieurs passagers du navire de croisière Diamond Princess, à quai à Yokohama, près de la capitale Tokyo, ont commencé à débarquer, mercredi.

Publicité Lire la suite

Des passagers du Diamond Princess ont commencé à quitter, mercredi 19 février, au Japon, le paquebot où ont été constatés plus de 540 cas de contamination au nouveau coronavirus, qui a fait plus de 2 000 morts en Chine.

Quelque 500 passagers ne présentant pas de symptômes, dont les tests se sont révélés négatifs et qui n'ont pas eu de contact avec des personnes porteuses du virus, devaient débarquer pendant la journée, après 14 jours de quarantaine au Japon, selon le ministère japonais de la Santé.

>> À voir : Épidémie du COVID-19: "Il n'y a pas de circulation de virus en France"

Ce bateau de croisière, à quai à Yokohama dans la banlieue de Tokyo, a vu depuis début février le nombre de personnes contaminées répertoriées se multiplier. Il est devenu le foyer le plus important du virus hors de Chine. Les porteurs étaient au moins 542 mardi, plaçant le Japon sous le feu des critiques sur la gestion de la quarantaine.

Les 3 711 personnes originaires de 56 pays initialement à bord du Diamond Princess ont vu une croisière de rêve en Asie tourner au cauchemar, entre la peur de contracter une pneumonie virale meurtrière et un ennui sans fin confinés dans une cabine, pour certains sans fenêtre avec seulement une courte promenade encadrée sur le pont.

Remise d’un certificat officiel

Les personnes sans symptôme et dont le test est négatif ont reçu un certificat officiel indiquant qu'elles ne constituaient "aucun risque d'infection au nouveau coronavirus, ladite personne ne présentant pas non plus de symptômes au moment de l'inspection".

Le passager britannique David Abel, sorte de célébrité avec ses messages vidéo remplis d'entrain au début de la quarantaine, résumait l'état d'esprit à bord. "C'est l'inconnu qui est le plus dur et qui commence à nous affecter mentalement", avait-il dit mardi. Il avait annoncé plus tard que le test de son épouse Sally s'était avéré positif.

En dehors de la province chinoise du Hubei, "cette épidémie touche une très petite proportion de la population", avait déclaré lundi le Dr Michael Ryan, directeur des urgences de l'OMS.

>> À lire : Comment l’Afrique se prépare à faire face au Coronavirus

La Chine a annoncé, mercredi, 1 749 nouvelles infections, le nombre le plus bas de cas supplémentaires ce mois-ci. Le bilan dépasse désormais les 2 000 morts dans ce pays d’où est parti le virus, avec plus de 74 000 personnes infectées.

Quelque 900 cas ont été constatés ailleurs à travers le monde avec cinq décès en France, au Japon, aux Philippines, à Taïwan et à Hong Kong.

L’efficacité de la quarantaine en question

Sur les douze cas confirmés d'infection en France, seules quatre personnes restaient hospitalisées mardi. Un troisième cas positif a en revanche été diagnostiqué parmi les quatre ressortissants français à bord du Diamond Princess. Les trois autres passagers français, dont l'un de 80 ans, sont hospitalisés au Japon.

Les dizaines de nouveaux cas constatés à bord chaque jour ont soulevé des questions sur l'efficacité de la quarantaine imposée au cours de laquelle les passagers étaient autorisés à se promener en petits groupes sur le pont avec des masques, tandis que le personnel de bord passait de cabine en cabine pour distribuer les repas.

Plusieurs pays ont décidé d'envoyer des avions pour rapatrier leurs ressortissants sans plus attendre. La première de ces évacuations était celle de plus de 300 Américains, dimanche, par avion. Plus de 100 Américains demeurent encore sur le Diamond Princess.

La Corée du Sud a affrété un appareil et rapatrié six de ses ressortissants. Le Canada prévoit l'évacuation d'ici la fin de la semaine des Canadiens aux tests négatifs. Sur les 256 Canadiens à bord, 43 ont été confirmés porteurs du virus. Le Royaume-Uni, Hong Kong et l'Australie sont parmi les pays et territoires s'étant engagés à rapatrier leurs ressortissants.

Quant à l'équipage, il entamera une quarantaine une fois le dernier passager sorti.

Avec AFP