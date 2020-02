Deux fusillades font plusieurs morts à Hanau, en Allemagne, l'auteur en fuite

Au moins huit personnes ont été tuées et six gravement blessées lors de deux fusillades, mercredi, qui auraient visé des bars à chicha de la ville de Hanau, en Allemagne. Le ou les auteurs de cette attaque sont toujours en fuite.

Au moins huit personnes ont été tuées et six gravement blessées dans deux fusillades, mercredi 19 février au soir, à Hanau, dans l'est de Francfort en Allemagne, a annoncé un porte-parole de la police. Le ou les auteurs de ces fusillades sont en fuite, ont ajouté les forces de l'ordre, qui ont "lancé une chasse à l'homme à grande échelle".

Ces attaques auraient visé deux bars à chicha du centre-ville, selon des médias locaux. Un important dispositif policier a été déployé dans cette ville, située à une vingtaine de kilomètres de Francfort (Hesse), ont précisé les autorités dans un communiqué.

Avec AFP et Reuters