L’épidémie de dengue à Saint-Martin provoque un premier décès

Pointe-à-Pitre (AFP)

Le premier décès dû à l’épidémie de dengue qui sévit en Guadeloupe depuis et dans les îles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy) a été annoncé mercredi par la préfecture de la Guadeloupe et l'Agence régionale de santé.

Une patiente est décédée le 8 février à Paris mais le lien direct avec la dengue vient d’être établi après enquête, selon un communiqué commun de la préfecture et de l'ARS.

"La réunion de concertation collégiale des infectiologues a classé le décès comme directement lié à la dengue", précise le communiqué.

Infection virale transmise par les moustiques dans les zones tropicales et subtropicales du monde entier, la dengue a connu un développement accéléré ces dernières années. Elle provoque un syndrome de type grippal, avec des complications parfois mortelles.

La patiente décédée était une femme de 75 ans, "séjournant régulièrement à Saint-Martin", qui avait été prise en charge médicalement à l'hôpital de Marigot le 6 février "pour altération de l’état général".

Elle a été évacuée quelques heures plus tard au CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, "compte tenu de l’évolution défavorable dans un contexte notamment de diagnostic de dengue confirmé biologiquement". Évacuée vers l’hôpital Paul Brousse à Paris pour y subir "potentiellement un acte de greffe", la patiente est finalement décédée le 8 février.

Préfecture et ARS rappellent que "la dengue est une maladie qui peut tuer" et incitent la population à se protéger des piqûres de moustiques et contre la prolifération des moustiques vecteurs "aèdes aegypti".

Un premier décès lié à la dengue a déjà été annoncé en Martinique début février, dans le cadre de l'épidémie en cours sur ce territoire depuis depuis juillet 2019.

© 2020 AFP