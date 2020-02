Primaires démocrates : qui sont les principaux candidats ?

Après les chaotiques caucus dans l'Iowa et la primaire du New Hampshire, un nouveau débat télévisé doit réunir, mercredi soir, les prétendants démocrates à la Maison Blanche. Du milliardaire Michael Bloomberg au socialiste Bernie Sanders en passant par l'ancien vice-président Joe Biden... Tour d'horizon des principaux candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de novembre.

Ce sera une première pour Michael Bloomberg. Le milliardaire participera au débat télévisé qui doit réunir, mercredi 19 février, les candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de novembre. L'ancien maire de New York est désormais placé troisième au niveau national dans la moyenne des sondages, derrière l'ancien vice-président Joe Biden et le sénateur socialiste Bernie Sanders. De quoi attirer les critiques.



Quelque "60 milliards de dollars peuvent vous acheter beaucoup de publicité, mais cela ne peut pas effacer votre bilan", a taclé dimanche Joe Biden sur NBC, lui reprochant notamment de ne pas avoir soutenu la candidature de Barack Obama en 2008.

Après deux résultats très décevants dans l'Iowa et le New Hampshire, l'ancien numéro deux du premier président noir des États-Unis a de quoi s'inquiéter à moins d'une semaine du troisième vote des primaires, dans l'État du Nevada. Populaire parmi les Noirs et les Latinos, Joe Biden serait le premier à pâtir d'un report sur Michael Bloomberg du soutien des minorités, crucial pour remporter l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre.



Un couloir centriste et une aile gauche



Autre difficulté, Joe Biden et Michael Bloomberg se partagent le couloir centriste avec deux autres candidats : l'ancien maire Pete Buttigieg, qui a remporté d'un cheveu l'Iowa, premier État ayant voté dans le cadre des primaires, et la sénatrice Amy Klobuchar, qui a fait forte impression en arrivant troisième dans le New Hampshire.

Cette dispersion joue en leur défaveur face à une aile gauche qui semble se rallier autour de Bernie Sanders, même si Elizabeth Warren, pourfendeuse de Wall Street et des géants de la tech, croit encore en ces chances en dépit de ses mauvais résultats dans l'Iowa.



Les prochaines primaires démocrates auront lieu dans le Nevada, le 22 février, et en Caroline du Sud, le 29 février. Mais c’est à l’issue du "Super Tuesday", le 3 mars, où voteront 14 États d'un coup, dont le Texas et la Californie, que l’identité du candidat démocrate appelé à affronter Donald Trump à la présidentielle de novembre devrait être connu.

Avec AFP